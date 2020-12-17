"Это настолько очевидно, что об этом, наверное, уже говорили, но на всякий случай и я напишу. Итак, внесенный в Думу законопроект, наделяющий детей сотрудников МВД и Росгвардии преимущественным правом зачисления в ведомственные вузы, приведет к укреплению у членов правоохранительного сообщества особого кастового самосознания. Они еще больше будут чувствовать своё отличие от остальных граждан, представлять себя эдакими новыми дворянами, "солью земли русской", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Политолог Даниэл Трейсман предложил когда-то ввести в оборот термин "silovarchy", "силовархия". Это сумма понятий "силовики" и "олигархия". Писал он не о Латинской Америке, а о нынешней России. С точки зрения русского языка звучит, конечно, не очень, но суть дела передана точно. Так вот, упомянутый законопроект - ещё один шаг в направлении обособления силовой корпорации. Теряющий популярность режим все больше нуждается в ее услугах и покупка лояльности силовиков становится ключевой стратегией его выживания. На то, что эти люди будут служить идее, Кремль не очень надеется, поэтому он все более активно использует материальные стимулы. Про постоянный рост зарплат в этом секторе, особенно заметный на фоне беднеющего населения, вы, конечно, слышали. Помните, наверное, и про то, что одним из первых решений Мишустина на новой должности было введение для сотрудников столичных департаментов МВД и Росгвардии надбавки "за сложность выполняемых задач" в размере до 100 процентов от оклада. Наверное не забыли и то, что когда два года назад для всей страны повышали пенсионный возраст, силовиков это не коснулось. Очень может так статься, что выборы в Госдуму приведут к массовым протестам - либо на этапе регистрации кандидатов, как это было во время последней кампании в Мосгордуму; либо после подведения итогов, как во время Болотной. И здесь все эти законодательные новеллы, вроде нынешней, очень пригодятся для того, чтобы объяснять силовикам, почему они должны защищать право единороссов продолжать верховодить в парламенте. "Они же для вас стараются!" - будут патетически заламывать руки политруки, указ о создании коего института в Росгвардии Путин подписал два месяца назад. Если говорить об интересах общества в целом, то поступить сейчас вообще-то следовало бы ровно наоборот. Не детям силовиков преимущественное право идти по стопам своих "силовархических" родителей обеспечивать, а отдать это право детям деятелей оппозиции. Вот они бы как раз и организовали приток свежего воздуха в затхлую правоохранительную атмосферу - вернули бы туда забытую напрочь мысль о том, что служить надо идее, а не начальству. Может быть когда-нибудь в будущем так и будет, а пока... Дети олигархов - олигархи; дети силовиков - силовики. Это и есть идеал нынешнего режима. Единственный социальный лифт при нем - кремлевский конкурс "Лидеры России", да и туда, с целью избежать толкучки, доступ строго отрегулирован.

Все это настолько противоречит магистральным трендам развития человечества, что никакого будущего у этого режима быть не может. Единственная проблема в том, что когда он будет падать, очень многих придавит - и своих, и чужих".