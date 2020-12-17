"В августе я опубликовал колонку, где показал, что России трудно заслужить доверие инвесторов, поскольку публикуемая в нашей страна информация часто нелогична, противоречива, а иногда и недостоверна. Развиваю тему", - пишет эксперт по нефтегазовому рынку на своей странице в Facebook.

"Для начала - зарисовка из хаотичных и бурных 90-х годов. Захожу в кабинет приятеля в Министерстве промышленности и энергетики и интересуюсь, не может ли он снабжать американский журнал, где я работал тогда заместителем главреда, помесячной статистикой о добыче и экспорте российских нефтегазовых компаний. В цивилизованном мире такая информация открыта для публики.

Он рассмеялся и показал листок бумаги:

- Смотри, Миша, список из восьми изданий. Цифры напротив названий видишь? Вот столько они мне отстёгивают за эту простенькую табличку каждый месяц. Думаешь, я в министерстве только из-за их убогой зарплаты остаюсь? Это мечта любого нашего сотрудника: свой кабинет, ксерокс и факс. И приработок обеспечен.

С тех пор много времени утекло, и торговля данными, которые по всем признакам должны быть общедоступными, поставлена на накатанные рельсы. Информацией этой за немалые деньги торгует "внучка" Минэнерго - ЦДУ ТЭК (Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса). Контора вроде бы нужная в плане сбора статистики, но коммерческая ее деятельность - чистой воды паразитизм на данных, которые она получает из министерства совершенно бесплатно (и монопольно, конечно же).

Теперь о данных из ЦДУ ТЭК. Каждый месяц ТАССы-Интерфаксы публикуют сообщения со ссылкой на эту чиновно-паразитическую структуру: сколько в стране и по отдельным компаниям добыто нефти и газа, сколько экспортировано, на какой процент произошли изменения. Выглядит солидно.

Но попробуйте действовать так, как персонажи старых анекдотов, измерявшие длину рулонов туалетной бумаги марки "54 метра" или пересчитывавшие спички в коробках. Отыщите эти сообщения по месяцам текущего года, сложите цифры и сравните сумму с итогом за отчетный период (скажем, за 11 месяцев с января по ноябрь). За апрель, кстати, вообще ничего такого в СМИ не попало. У вас получится хренотень. Цифры не "бьются" ни по России в целом, ни по компаниям. Разброс фантастический.

А если посмотреть на те же данные, публикуемые компаниями, то видно, что хренотень - наше все и везде.

Как говорили мне много раз в российских компаниях, статистику они отсылают в министерство одну, в налоговые органы - другую, акционерам - третью, а потенциальным партнерам - четвёртую. И как там на самом деле с отчетностью - сам чёрт не разберет. Королевство кривых зеркал во всей его красе".