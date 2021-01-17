"Навальный задержан в аэропорту Шереметьево (во Внуково побоялись - туда приехали тысячи сторонников), и задержан максимально тупо: отсекли от адвоката, не оформили пересечение границы. Навального задерживает якобы ФСИН, то есть формально за нарушение испытательного срока по "Ив Роше", при том, что у ФСИН таких полномочий вообще нет", - пишет соратник оппозиционера на своей странице в Facebook .

"В случае нарушения испытательного срока ФСИН вправе выйти с представлением в суд - что ФСИН и сделала, и суд был назначен на 29 января. Навального теоретически можно было бы задержать на 48 часов (практически по любому поводу) - но нет, они пишут, что оставляют его под стражей до суда. Такой процедуры просто не существует.

Ну и стоит помнить, что по делу "Ив Роше" есть решение ЕСПЧ в пользу Навального; никакого испытательного срока он не нарушал, и даже для самых верных путинистов осуждение человека за то, что он не отмечался, будучи в коме, это, мягко говоря, не очень убедительно.

Но это все, разумеется, мелочи, которые не имеют никакого значения. Мы должны за обсуждением всей этой шелухи не забывать большой картины. Она заключается вот в чем:

- Путин поручил убить Навального, у ФСБшников не получилось

- Навальный не только выжил, но и имел наглость расследовать собственное отравление

- Сейчас Навального задержали в нарушение всех процедур и здравого смысла именно за то, что он выжил и вернулся.

Все дальнейшее развитие событий будет зависеть, безусловно, от сторонников Навального в России. Они уже смогли развернуть самолет из Внуково в Шереметьево. А летом 2013 года они смогли выпустить Навального из тюрьмы, когда за ним уже захлопнулись двери камеры.

У нас скоро будет понимание по месту и времени суда".