"Очередной конфликт двух дружественных России государств - Армении и Азербайджана, ставит перед нами в случае его эскалации печальную и очень неприятную вилку", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Или признавать союзнические по ОДКБ отношения с Арменией и прямо или косвенно атаковать дружественный же нам Баку, или расписаться в том, что ОДКБ и связанные с ним обязательства являются симулякром.

Также потенциально под удар попадают наши военные базы в Армении. Про них отдельный разговор, сразу вспоминается Уловка-22. Базы нам нужны для того, чтобы поддерживать и защищать Армению, а Армения нам необходима для того, чтобы поддерживать и защищать наши базы.

Хотя очевидно, что на Южном Кавказе, с негостеприимно по причине прежних обид настроенной к нам Грузией, наша группа войск в Армении никакого проку для обороноспособности России не несет и используется, скорее, для внутриармянского интереса и как символ былого могущества.

Против Азербайджана, надеюсь, мы их использовать не планируем, а Турция или Иран обладают в регионе настолько превосходящей силой, что отрезанные коммуникационно несколько тысяч наших солдат все-равно весомой роли не сыграют.

Все это пишу с большой симпатией и к Еревану, и к Баку, выступая только с точки зрения российских интересов, как их вижу и не желая ни на шаг влезать в ваши двусторонние и вековые проблемы. Но мысль моя проста - разбирайтесь, ребята, друг с другом сами.

В интересах России быть посредником и пытаться втиснуть две страны в парадигму мирных отношений, и не в интересах нашей страны пролить хоть каплю крови что своих, что ваших солдат. Так же, как и тратить ежегодно немалые деньги на то, чтобы наши воины имели возможность собственными глазами созерцать священную гору Арарат".