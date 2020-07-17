"Очень нравится инициатива белорусских католиков "фальсыфікацыя - цяжкі грэх". Католики из Минска и Гомеля оповещают верующих, что участие в фальсификации выборов - это такой же грех, как, например, воровство", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

При этом ссылаются на свежую проповедь Тадэвуша Кандрусевіча, митрополита Минского, о том, что честные выборы - это Божье дело.

Сильно удивился, когда узнал. Верующие за демократию? За правила игры? И епископ с ними? Так не бывает.

Я вырос в православной среде. Православные не выступают за правила, за процедуры. Православным на правила по барабану, у них все очень просто: они тупо всегда за того, кто наверху.

царь, генеральный секретарь, император, византийский басилевс, вечный президент, монгольский хан - они со всеми найдут "общий язык", у всех выбьют "финансирование на реставрацию".

В моем мире про правила могли что-то сказать староверы, но они давно ушли в леса.

Даже если у беларуских католиков ничего не получится, лично для меня их инициатива будет первым применением Евангелия по назначению.

Большое им спасибо, конечно. не знал что так в жизни бывает".