"Много лет назад я услышал такую вежливую характеристику, выданную редкому по наглости хаму: "Ну вы же не будете отрицать, что он - искренний человек". Похоже, что с обнулением путинских сроков как правящий режим в целом, так и отдельные его представители, решили не ограничивать себя даже декоративным соблюдением каких-либо норм и приличий. Наступила эпоха новой искренности", - пишет шеф-редактор "Ежедневного журнала".

"Совершенно очевидно, что Администрация президента в восторге от эффективности ею же придуманных новаций, которые сопровождали голосование по обнулежке. И то, что растянули на несколько дней, и то, что голосовать можно было в каждом общественном сортире, позволило вбросить столько бюллетеней, сколько нужно. А потом гордо объявить, что была продемонстрирована триумфальная общенациональная поддержка дорогого Путина В.В. Народ, ослабевший от коронавируса, не сопротивлялся этой наглости.

А почему, собственно, не приобщить к этому триумфу депутатов Госдумы, подумали спецы на Старой площади. Выборы-то не за горами, а дела в стране, сколько майских указов ни принимай, никак не налаживаются. Могут верных думцев и прокатить. И вот уже наш проверенный сомелье божьей росы Элла Александровна Памфилова при докладе главному начальнику об имевшем место триумфе сообщила, что людям-то, оказывается, понравилось голосовать долго и на пеньках. Ну а когда Путин шел против народа? Да никогда (ну разве что, когда возраст выхода на пенсию повышает).

Дальше - дело техники. Отдельные закон про эти новации писать - дело долгое, нудное. Потом еще обсуждать в комитетах нужно. Стыда не оберешься. Поинтересовались, нет ли чего готовенького. И вот, пожалуйста - с 2012-го завалялся законопроектец, внесенный еще Дмитрием Медведевым (кто не помнит, он еще президента тогда изображал), о том, что партиям будет разрешено отзывать своих представителей из избирательных комиссий. И вот, никому не сказав заранее, депутаты от "Единой России" объявили вне регламента второе голосование по этому всеми забытому законопроекту. Потом выкатили 16 страниц поправок, где и говорится о возможности продлить время голосования до трех дней и организовать его не только на избирательных участках, но и в других пригодных для этого местах. Поправок, не имеющих никакого отношения к сути законопроекта.

Председатель Комитета по регламенту Ольга Савастьянова показала себя тонким знатоком божьей росы (Элла Александровна, обратите внимание, конкурент появился) и заявила: "У нас критерий один - насколько это удобно нашему избирателю". А чем больше людей будет участвовать в выборах, тем выше легитимность. Единственное, что непонятно, так это почему при апофеозе новой откровенности президентская Администрация остановилась на полпути. Ведь выборы - даже при реализации поправок - все равно принесут с собой немало суеты. Надо писать для местных контрольные цифры, потом следить за их исполнением. Не легче ли сделать избирателю удобно раз и навсегда. И избавить его в принципе от необходимости голосовать. Дать нынешним думцам и членам Совета Федерации пожизненный статус.

В Великобритании вон есть же Палата лордов. Ничего мешает сделать две Палаты лордов - первой и второй категории. Пока что так далеко не пошли. Подозреваю, просто не додумали. Но все впереди.

При этом неслучайно, что до сих пор чемпионами новой откровенности были подлинные столпы режима - карательные органы. Вот взяли бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвинив в государственной измене. Дело обычное, у нас при Путине количество разоблаченных шпионов устойчиво растет из года в год. Удивляться нечего, все закономерно. Еще тов. Сталин говорил, что по мере успешного строительства социализма будет нарастать классовая борьба.

Вот и сейчас, по мере того, как страна постоянно встает с колен, супостаты стараются побольше нашпионить. А поскольку количество шпионов растет, то придумывать для каждого фабулу, простите за выражение, обвинения замучаешься. Поэтому вспомнили опыт старших товарищей. Решили, что достаточно просто сообщить - шпионил на Чехию. И точка. Там ведь памятник Коневу убрали. А потом выслали двух дипломатов, которые друг на друга доносы писали. Значит, чехи эти и шпионят тоже. Никаких подробностей измены приведено не было. Потому что гостайна. И суд тоже будет секретный. Наш самый справедливый в мире секретный трибунал.

Правда, не ожидали, что народ от этой новой искренности так возбудится. Начнет требовать сделать трибунал открытым. А как его откроешь, если в деле нет ничего, кроме докладов оперативников? Ну так эти требования вполне откровенно пошлют подальше. А чтобы переключить внимание тех, кто вдруг стал Сафронову сочувствовать, указание пооткровенничать получили перезрелые юноши и девушки невысокой социальной ответственности. Чтобы рассказали всему миру, как лет десять назад либералы засовывали им в трусы свои грязные руки. Типа, приятно вспомнить. Стесняться нечего. Новая откровенность у нас..."