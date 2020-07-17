Политолог размышляет в Facebook о том, что напишет о российских событиях последних недель какой-нибудь будущий историк. Вероятно, он укажет на то, что лидер оппозиции предпочел вести полемику с журналистами, а недовольная Путиным публика обсуждала скандалы, связанные с домогательствами.

"Это напишет потом новейший Тацит. Когда Путин отменил для себя ограничение по срокам президентства, отменил доктрину приоритета прав человека и независимости суда, отменил общепринятую процедуру самих выборов, заменив ее каким-то дикарским многодневным суррогатом, запретил наблюдателей, повелев им не выезжать с места прописки, - считавшийся главным оппозиционером Алексей Навальный вел многосерийную идиотскую полемику с журналистом Голуновым о судьбе арестованного журналиста Сафронова, доказывая, что тот не очень хороший журналист, а остальная потенциально недовольная Путиным публика занималась обсуждением сексуального поведения журналиста Лобкова и ссорилась по этому поводу.

Именно так кончаются республики. И тот факт, что вы несколько раз прочтете об этом в книжке, не означает, что вы не поучаствуете в этом в следующий раз. Наверное, напишет он.

P.S. Заголовок поста - отчасти реплика на хорошую колонку Леонида Гозмана в "Новой газете". Там очень важное про неизбежность депрессии, которая нас ждет после того, как выяснилось, что мы ничего не можем противопоставить путинскому цезаризму, и как с ней бороться".