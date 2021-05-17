"Все мы говорим и пишем на общественно-политические темы часто потому, что продолжаем надеяться, что наши слова - если их будет много, если будут говорить разные люди, если они будут звучать постоянно, - могут повлиять на что-то, на принятие важных решений в больших кабинетах - напрямую или через настроения публики. (Даже у ярких критиков есть надежда, что "они одумаются", или на худой конец "испугаются"). То есть все тут такие "микро-" (а кто-то "макро-") инфлюенсеры (не зря же слово придумали). Существует также представление, будто слова тех, к кому власть имущие прислушиваются - это слова лояльных и авторитетных людей, и они могут иметь большие последствия, у них больше шансов повлиять на принятие решений, чем слова оппозиционеров", - пишет историк на своей странице в Facebook .

"Поэтому (а не для "плюшек" от режима) многие авторитетные люди хотят сохранять репутацию лояльных режиму. Для того чтобы сохранить или приобрести репутацию лояльных, многие авторитетные люди готовы согласиться с какими-то действиями и позициями власти, с которыми они внутри себя несогласны, но которые считают второстепенным по сравнению с чем-то более для них ценным. То есть они для демонстрации лояльности выбирают тему, которая кажется им не важной, но проговаривают ее вместе с критикой чего-то существенного (с их точки зрения), думая, что "проталкивают" критическую повестку дня.

Буквально на днях президент Академии наук, для того чтобы еще раз поднять вопрос о неприемлемости закона о просветительской деятельности - действительно ужасного закона, - между делом пробросил фразу о нехватке идеологии в школах. Наверное, для него, - как для человека из естественных наук, "идеология" это нечто неважное, - зато, подыграв власти, можно обратить внимание на плохой закон о просветительстве.

Но вот смотрите какая штука: в целом получается, что эти 1000 авторитетных людей, которые стремятся звучать лояльно "в неважном", чтобы добиться уступок в чем-то важном, производят такой белый шум, в котором выделяется именно одобрение действий властей, а не та критика, которую они хотели бы провести. Именно вот эти пункты согласия и создают одобрительное гудение авторитетов.

И надо бы помнить, что ваша иерархия ценного может отличаться от представлений коллег, - и не стоит "жертвовать" тем, что им ценно в призрачной погоне за собственной целью. Не стоит поддаваться на эту ловушку. Не надо пытаться выторговать нужное решение по какому-то вопросу за счет символической сдачи других. От этого страдает общее (та самая Res Publica)".