"Эта новость долетела до меня с запозданием, но она стоит того, чтобы сделать зарубку в памяти. В конце сентября в Кремле наградили орденами очередную группу лучших людей России. В их числе на сей раз были - депутат Государственной Думы России Адам Делимханов и сенатор Сулейман Геремеев", - пишет публицист и сатирик на своей странице в Facebook.

"Депутат Делимханов (по данным "Википедии") имеет в Чечне прозвище "Палач", а по данным Интерпола, четыре года находился в розыске за убийство Сулима Ямадаева. Сенатор же Геремеев - дядя и "крыша" того самого Руслана Геремеева, которого уже пять лет все никак не могут допросить по делу об убийстве Немцова.

В награждении такого рода господ в Кремле нет ничего нового, и я не обратил бы внимания на этот сюжет, кабы не имя того, кто проводил церемонию: Сергей Кириенко. Немцов считал его своим другом и соратником.

Судьбы тех, кого Немцов считал своими соратниками во времена "Союза Правых Сил", вообще впечатляют, но Кириенко - отдельный и образцовый случай! Ни на что не отвлекался человек в своих номенклатурных усилиях - и вот, дожил наконец до такой чести: лично вести церемонию награждения убийц своего бывшего друга! Какой-то нехилый драматург готовил эту сцену, - увы, не попавшую под телекамеры.

А впрочем... Немного зная Сергея Владиленовича, полагаю, что мы бы затаили дыхание напрасно: мускул небось не дрогнул на вышколенном лице! Люди с человеческими рефлексиями не добираются до этих бескислородных высот. Здесь выживают только самые четкие ребята. Они награждают друг друга, и вместе идут на фуршет.

А леди Макбет все не спит ночами, слабачка, оттирает кровь с ладоней... К нам ее, на повышение квалификации".