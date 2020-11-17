"В Минске есть новый спальный район Новая Боровая. В отличие от других новых спальных районов Минска, Боровую строили не китайцы, и поэтому он похож на спальный район Риги, Гдыни, Вильнюса и Гданьска. Жители Новой Боровой активно участвуют в протестах. Что сделал Лукашенко чтобы вернуть себе умы и сердца жителей? Отключил воду и отопление. В Новой Боровой сейчас нет воды и батареи холодные", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"Вопрос: а это работает? Отключаешь тепло, ждешь когда замерзнути все, легитимность возвращается, люди признают тебя президентом? По-моему, этот элегантный ход конем Александр Григорьевич вычитал не у Макиавеллии не у Гуго Гроция. По-моему, это из его крестьянского опыта.

Отлично помню, как моя бабка, Марія Григоріївна, прекращала кормить корову,если та бодалась и брыкалась. День/два, корова слабела и становилась покладистой. По-моему, Александр Григорьевич сейчас путает людей и домашнюю скотину и переносит свой богатый животноводческий опыт на политику.

Это ошибка, Александр Григорьевич. Между человеком и коровой есть разница!Даже Ленин говорил что человек хоть и та еще скотина, но сложнее, многограннее, чем любое парнокопытное.

Если человеку отключить тепло, диапазон его ответных реакций будетв миллион раз шире, чему у коровы или козы. И до кучи: ударить человека в лоб дубиной - это не тоже самое, что ударить дубиной корову промеж ее рогов. Там диапазон совсем космический будет.

Александр Григорьевич, не надо слушать животновода в себе и силовиков. Хотя бы раз послушайте человека, который прочитал книжку и это был не букварь".