"А все-таки зря вы не смотрите прямые трансляции из Госдумы. Не посмотришь - никогда не узнаешь, до какой степени амебности может опуститься человек в пиджаке с депутатским значком", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"Сейчас, например, в первом чтении приняли неподсудность Путина: тот самый законопроект, по которому он сможет абсолютно безнаказанно доводить людей до самоубийства, совершать кражи и побои. И даже за тяжкие преступления его практически невозможно будет привлечь к ответственности. Такого нет нигде в мире.

И ведь как обосновали!

Депутат Шхагошев (это ЕР): кто угодно на таком посту не окажется, доверяем не глядя!

Олег Нилов (СР): вы что, хотите, как на Украине?!

Гарри Минх, представитель Путина в ГД: кому не нравится - пусть сдает мандат. Вы что, хотите, чтобы Путин по улице как обычный человек ходил?!

Володин: а кто будет против говорить - вы вспомните, как Сталина оплевали после смерти!

И - 357 за из 394.

Странно, что "Боже, царя храни!" в конце не спели.

А ведь казалось бы: пиджаки, галстуки, депутатские значки. А присмотришься - никакого позвоночника не проглядывается".