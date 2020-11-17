"Ругают 90-е годы, а ведь тогда, при Ельцине, в страшном сне нельзя было представить, что Россия утратит лидерство на постсоветском пространстве. Мы были ведущей региональной державой и, кстати, именно этим было обусловлено место России в G8, ибо сам регион СНГ большой и интересный", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Сейчас это лидерство утрачено полностью, причем, процесс продолжается. Украина понятно, Грузия тем более. Но теперь уже Белоруссия, Молдавия, а в Закавказье турецкие флаги. Еще на очереди Киргизия.

Я, честно говоря, не знаю, как это все будет объяснять пропаганда, когда встанет вопрос о том, что Россия становится все более заштатной страной. А он возникнет. Выборы, какие-то кадровые перестановки во власти, например, в МИД. Он бы уже сейчас возник, но 2020 год особенный. Все провалы политики России на постсоветском пространстве в этом году перебили по катастрофичности даже Украину, но повестка дня на счастье МИДа занята коронавирусом.

Есть и еще один трагичный по-настоящему момент - внешняя политика все активнее заменяется пропагандой, и страна уже довольно усиленно идет по пути изоляции, то есть по такому китайскому пути с нашей же спецификой. Но Китай умеет дружить за деньги, а мы нет".