"Пишут, что сотрудников "Уралвагонзавода" отправляют в вынужденные отпуска и переквалифицируют в маляров и дворников. Вообще-то эти люди - символический оплот Путина, та самая "глубинная Россия", на которую он опирается. Выглядят нынешние мытарства "мужиков с Уралвагонзавода" как то, что Путин не смог или не захотел защитить тех, кто когда-то - во времена Болотной - защитил его. По сути, спас от майдана, либералов и Госдепа. Какая черная неблагодарность!" - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Это очень сильный символический удар по Путину, по самой идее того, что он опирается на народ; что у него есть с этим народом какая-то личная - неопосредованная бюрократической вертикалью - связь. Политический блок Кремля на может не понимать того, о чем я написал. И вот с этой связи у меня вопрос: он пытался спасти УВЗ или даже не стали этого делать? Кириенко звонил Мишустину? Мантурову? Чемезову? Говорил, что с политической точки зрения происходящее недопустимо?

Если он звонил и его просьбу проигнорировали - это показатель. Если он даже звонить не стал - это тоже показатель. В любом случае, ничего хорошего про политические перспективы режима в этой связи сказать нельзя. Если он так заботится о своей социальной базе, он ее окончательно потеряет. До сих пор происходившее с ней можно было описать словом "эрозия". Дальше можно будет говорить о "деградации".

Бог с ним, с Кириенко - он либо боится позвонить в правительство, либо не боится и звонит, но там его не слушаются. А что насчет Вайно? Куда он смотрит? Заботиться о политических перспективах Путина - его прямая обязанность. Он просто не захотел вмешиваться - мол, бесполезно; или все-таки попытался, но правительство и его проигнорировало - как Кириенко?

Происходящее все больше напоминает времена позднего Ельцина. Тогда на звонки из Администрации тоже никто внимания не обращал. Да она - наперёд зная, какой будет реакция, - никуда в общем-то особо и не звонила".