"Мирный белорусский протест не может перейти в силовой, поскольку его участники морально и физически не приемлют насилие в качестве средства для достижения целей. Сейчас очевидно, что белорусское общество раскололось (без шанса на симбиоз) по линии насилие-ненасилие", - пишет публицист на своей странице в Facebook.

"В течение многих лет, пока нормальные люди работали честно и трудно, диктатор занимался набором в правоохранительный пул всевозможных садистов, маньяков и прочих подонков - существ, которым пытки, убийство, лжесвидетельство и подлог приносят физическое и моральное удовольствие.

Ни в коем случае нельзя утверждать, что все силовики - садисты и подонки, но именно перечисленные категории в данный момент стали лицом белорусских "правоохранительных" органов, и именно они отдают ключевые распоряжения и совершают ключевые поступки.

В мирном протесте таких особей нет (все у Луки), но это не значит, что мирный протест обречен. Наоборот, у белорусов есть шанс создать общество, в котором не будет насилия как политического аргумента, а не заменить одну диктатуру другой.

Это, конечно же, не совет, это всего лишь наблюдение соседа. Ведь мы с белорусами находимся на одном режиме и на одном положении, и наши камеры отделены всего одной стенкой. Жыве Беларусь!"