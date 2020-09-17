Заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко делится в Facebook некоторыми мыслями и наблюдениями о ситуации с эпидемией коронавируса и последствиях болезни для перенесших ее пациентов.

"Давно не писал про ковид, тем временем накопилось несколько любопытных наблюдений.

Про волны

Автопутешествие до Казани в августе показало, что пока все ждут второй волны, и первая-то еще докатилась не до всех уголков даже в центральной России. Так, во Владимире было видно, что пик спал, Чебоксары и Казань как раз его проходили (в магазины и транспорт реально не пускают без масок и перчаток, хозяйка квартиры в Чебоксарах рассказала, что как раз в день нашего приезда в первых числах августа последнюю больницу города полностью переквалифицировали на ковид), а лежащая в стороне от больших дорог Йошкар-Ола расслаблена, и толком с ковидом еще не столкнулась. Маски - нет, не слышали.

Про Москву и введут ли карантин 20-го сентября

Болезнь есть, ее немало, периодически заболевают коллеги и друзья, некоторые достаточно тяжело. Но значимого подъема пока мы пока не ощутили. Посмотрим, как раз в эти дни заканчивается инкубация вернувшихся с отдыха, коллективы перемешались, теоретически если всплеску быть, то в конце сентября. Наверное, на этом элементарном эпидемиологическом прогнозе основан циркулирующий в обществе слух, что после 20-го мы опять сядем на самоизоляцию. Скажу честно, никто из моих знакомых в структурах управления таких планов не подтвердил. Да, если будет большой подъем, возможны новые ограничения, но четких указаний про 20-е нет.

Что остается в легких?

Это для нас, врачей, самый актуальный на сегодня вопрос. По собственным наблюдениям была целая группа пациентов, перенесших ковид в апреле-мае и так и оставшихся до конца августа на уровне поражения легких КТ-3. Рентгенологически это уже больше похоже на фиброз, но при этом одышка пациентов практически не беспокоит. С другой стороны, есть те, у которых за это время КТ-3 стало КТ-1 или поражение ушло полностью, легкие чистые.

Неужели такой мощный фиброз у части переболевших останется навсегда? Пока мы можем ориентироваться только на обнадеживающие данные исследования, в котором ученые наблюдали за легкими больных, перенесших атипичную пневмонию при первой эпидемии SARS в 2002-2003 годах. Результаты его таковы: "в течение 2 лет у многих пациентов изменения в легких сохранялись в прежнем или уменьшенном объеме. Через 15 лет легочный фиброз имеют лишь 4-6% из них. Подавляющее большинство больных не жалуются на одышку и не испытывают симптомы сердечной недостаточности, связанной с поражением легких".

Про неожиданную сердечную проблему на фоне COVID-19

Интересный личный опыт наблюдений - 3 пациента с отрывом хорд митрального клапана на фоне ковида. Причем у двух из них по случайности ЭХОКГ было за несколько месяцев до болезни, и митральный клапан работал идеально. А теперь - порок сердца, острая митральная недостаточность и необходимость операции в короткие сроки. То есть катастрофа доказанно произошла во время болезни. Двух из них (мужчину и женщину средних лет) мы уже прооперировали, к счастью, в обоих случаях удалось выполнить реконструкцию клапана и избежать протезирования. Третий больной пока в листе ожидания, на препаратах, хотим чтобы перед ИВЛ немного восстановились пораженные ковид-пневмонией лёгкие.

Что это: совпадение или тенденция покажет время, нам пока не очень понятен механизм отрыва (обычно такое происходит на фоне тупой травмы грудной клетки, инфаркта или при врожденной дисплазии). Но лишний раз подтверждается факт о коварстве этого вируса и его способности поражать разные органы и ткани.

О повторном заражении

Увы, мне лично известны уже два случая повторного заражения COVID-19. Оба раза болезнь подтверждена ПЦР, были характерные симптомы, между заражениями прошло около 3 месяцев и, увы, во второй раз болезнь у этих пациентов протекает тяжелее. Единственное, не знаю уровень антител после первой болезни, хотя, даже наблюдая за переболевшими коллегами уже ясно, что за 3 месяца даже высокий уровень IgG значительно снижается.

О сколько нам открытий чудных готовят эти осень и зима. Работаем".