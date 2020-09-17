"В последние несколько дней многие мои друзья и коллеги обсуждают прошедшие в конце прошлой недели региональные выборы - и мнения тут радикально расходятся: от выражения огромных надежд в отношении "Умного голосования" до его жесткой и непримиримой криитики. Я рискну высказать "среднюю" - а оттого заведомо непопулярную - точку зрения", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"Выборы, на мой взгляд, показали продолжающуюся борьбу привычных для нынешней России политических сил - "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" и новых санкционированных Кремлем партий. При этом довольно ясно было заметно, что ни КПРФ, ни ЛДПР не использовали к своей выгоде ни проблемы, связанные с экономическим кризисом, ни даже ситуацию, сложившуюся в Хабаровске после ареста С.Фургала. Новые партии по понятным причинам также не позволяли себе резкой критики власти - и все это в совокупности стало причиной того, что "Единая Россия" во многих регионах (за исключением крупных городов, где протестные настроения традиционно сильны) даже улучшила свои результаты.

Конечно, имели место и фальсификации, и приписки, но эти методы применялись в первую очередь в ходе голосований на губернаторских выборах, где власть не могла позволить себе повторить результатов 2018 года. В местных кампаниях деньги "партии власти" и все еще сохраняющаяся привычка голосовать за давно известные лица в большей мере обусловили результаты выборов, чем фальсификации и вбросы.

Что касается "умного голосования", я бы сказал, что эта тактика показала относительную электоральную эффективность, но "в рамках дозволенного". Действительно, целый ряд оппозиционных активистов были избраны в местные органы власти именно благодаря данному механизму: люди отдавали свои голоса тем, кто выглядел самым непримиримым противником "Единой России". Однако стоит заметить, что нигде в этот раз не был повторен успех московской муниципальной кампании 2017 года, когда оппоненты "партии власти" получали тотальное большинство в 6 муниципальных советах и создали фракции еще в 27-ми при явном провале "системной оппозиции". Я думаю, что на это есть две причины.

С одной стороны, в Москве в 2017 году силами Д. Гудкова была создана демократическая коалиция вокруг партии "Яблоко". К партии можно относиться по-разному, но общая идеология созданной группы была вполне понятной. В этом году под флагом борьбы с бюрократией объединились слишком разные люди, а к голосованию "за кого угодно, только не за нынешних" многие избиратели оказались не готовы. Партийный фактор рано списывать со счета, а у оппозиции его на сегодня нет. С другой стороны, нельзя не видеть, что власть, разумеется, не собирается допускать своих оппонентов к значимым кампаниям - губернаторским и мэрским, а появление их среди муниципиальных депутатов сейчас уже перестало восприниматься как катастрофа. Поэтому "умное голосование" имеет ограниченные возможности как инструмент радикальных реформ: в России пока нет примеров того, как оппозиционеры вырастают из муниципальных депутатов в федеральные политики - скорее в изобилии присутствуют обратные случаи.

Конечно, я понимаю, какие чувства вызывают у либеральных политиков случаи избрания тех, кого они считают экстремистами - даже если таковые препятствуют успехам единороссов. Однако мне все же кажется, что главной проблемой остается отсутствие у оппозиции единой либеральной партии, в которой могли бы объединиться все ее знаковые фигуры. Именно партийная пустота на либеральном фланге и порождает "умное голосование", которое в данных условиях может приносить лишь весьма ограниченные результаты".