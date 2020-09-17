"Любопытно, что Сергей Кириенко был с 2001 по 2017 год главой госкомиссии по химическому разоружению. То есть он и выполнял весь комплекс мер, предписанный программой уничтожения химоружия в России", - пишет политолог и публицист Александр Морозов на своей странице в Facebook.

"И он завершил программу, в 2017 году комиссия была упразднена, все было уничтожено согласно договору.

То есть Кириенко знает про "Новичок" больше любого другого чиновника в РФ и, конечно, представляет себе, откуда именно, как взят тот яд, которым отравили Навального.

Вот как повернулась судьба: 16 лет доблестный чиновник выполнял договор о ликвидации химоружия. Выполнил. Сел в Кремль в 2016 году начальником по "подготовке путинизма к трансформации в режим вечного счастья", - и тут вдруг НАЧАЛИ ТРАВИТЬ".