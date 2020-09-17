Фото с сайта президента Республики Беларусь Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем на Параде Победы, Москва, 24 июня 2020 года

Фото с сайта президента Республики Беларусь

"Сообщают, что белорусский крон-принц теперь будет учиться в России. Давно подозревал, что именно так и будет. Есть ли в русском языке аналог слова ward? Нечто среднее между опекаемым и заложником. Ну да, это Теон Грейджой. Практика известная примерно всем обществам, которые можно было притянуть к понятию "феодальных" на этапе централизации власти. Даже в Японии периода Эдо отпрыски элиты проходили обучение при дворе. Да и сами дайме (региональные князья) проводили по полгода ежегодно в столице, чтобы, значит, не злоумышляли чего в своем провинциальном захолустье", - пишет публицист на своей странице в Facebook.

"В известной книге "Насилие и социальные порядки" авторы (Норт, Уайнгаст, Уоллис) ввели термин "естественное государство", которое, в свою очередь, делится на "хрупкое" и "зрелое". Что такое "естественное государство"? Любая автократия - естественное государство, но не всякое естественное государство - автократия. Главный признак здесь скорее отсутствие равенства перед законом, rule of law для всех. Поэтому средневековая республика Генуи или Флоренции идет сюда же - там были разные законы для разных групп. Так вот "хрупкое" естественное государство - это такое, которым правят определенные люди.

Барон, граф и король - это личность из плоти и крови, обладающая конкретным набором связей с другими такими же личностями. Помер граф, обнулились его контакты - возможен передел власти. Потому система и "хрупкая" - ее постоянно трясет. Но по мере развития на первый план начали выходить институты. Появились "два тела короля" - физическое и социальное. Не столь важно, что за личность приземлила задницу на трон, если она исполняет веками отлаженные институциональные функции. Что делает общество более стабильным, понятным и предсказуемым.

К чему это я? Очевидно, что практика благородных заложников - она больше из "хрупкой" стадии. Здоровьем кровиночки можно шантажировать конкретных людей, но не институты. Конечно, со временем и такая практика может стать более развитой - когда акцент смещается с шантажа на переформатирование региональных элит под столичные культурные нормы. Но мы догадывается, что в случае с крон-принцем Колей речь все-таки идет немного не об этом.

Интересно, что в системе Норта и ко СССР считался развитым естественным государством (более того, даже уникальным своим унифицированным контролем над вооруженными силами). Следовательно, всю постсоветскую историю России можно рассматривать как деградацию от развитого естественного государства к хрупкому. Приняли страну с каким-никакими институтами, а оставили с властью в виде пучка личных взаимоотношений и практиками детей-заложников".