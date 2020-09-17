"Российская дипломатия чрезвычайно взнервлена. Готовность Евросоюза ответить жесткими санкциями на отравление Навального заставляет Москву мобилизовывать все имеющиеся интеллектуальные ресурсы для ответа злопыхателям. Ну, какие есть... Первым "стреляет" по ним, - впрочем, как всегда, - Константин Косачев, глава думского комитета по международным делам. Он целится, ни много, ни мало, по главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявившей, что отравление Навального "при помощи химического вещества - это ТИПИЧНОЕ поведение России на мировой арене", - пишет журналист на своей странице в Facebook.

"Депутат решителен и бескомпромиссен: "А что, если наоборот? Что, если нападали и вмешивались они, последовательно загоняя все эти годы Россию и подобные ей страны в лузу?". Константин Иосифович, ну, Вы слышите, что говорите про, казалось бы, великую державу, - "Россию и подобные ей страны - в лузу"?

Как же пренебрежительно это звучит, - "подобные ей страны"! Коннотация читается же тут однозначно, русским-то Вы владеете... Так и слышится дальше перечисление "подобных", - Северная Корея, Зимбабве, Туркменистан...А может, Вы и сами так думаете?

Объясню, почему это говорю. Вы можете себе представить американского конгрессмена, который бы сказал про свою страну столь небрежно - "США и подобные им государства"? Или французского сенатора со словами - "загнать Францию и подобные ей страны"? Или депутата бундестага - "Германию и подобные ей страны - в лузу"... Да, они и думать так не умеют. В отличие от Вас. Если только для вас мир - не большой бильардный стол.

Но правда и то, что вас, столь публичных и дипломатичных деятелей, отчаянно хорошо знающих свою страну и привитые ей за последние годы нравы, у нас много. Вот, хотя бы взять коллег Ваших из российского представительства при ЕС, предложивших европейцам ответить на 9 вопросов в связи с отравлением Навального. Особенно впечатлен был "город и мир" вторым вопросом: "В чем причина того, что российские власти "травят" Алексея Навального, учитывая, что его реальный уровень популярности вряд ли достигает 2%, согласно недавнему опросу "Левада-Центр"?

Не Вам объяснять, что этот софизм и составленные в его духе методички для Шейнина и Соловьева обычно используется для внутренней пропаганды на ток-шоу федеральных российских телеканалов, причем, не без успеха. Но на "загнивающую" Европу софизм этот действует удручающе, там это кажется лишним подтверждением, что в путинской России существует негласный рейтинг оппонентов власти, за превышение которого она вправе вынести смертный приговор...

Впрочем, мы с Вами знаем, что изящество "верховной" мысли в России столь изощренно цинично, что позволяет трактовать ее предельно широко. Достаточно вспомнить отклик Путина на убийство Анны Политковской, которое - "само по себе наносит действующей власти в России... гораздо больший урон и ущерб, чем её публикации".

Вам бы, дипломатам-интеллектуалам, впору нанять себе толковых рерайтеров, а то уж неловко-то за державу".