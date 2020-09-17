"Патриоты с неостывающими головами продолжают бредить: "Щас вот Белоруссию присоединим и снова великий СССР возрождаться начнет", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Осень 1990 года. Первый вылет за рубеж, в Швецию, в составе делегации народных депутатов РСФСР. "Шведский социализм" произвёл глубокие впечатления, но сейчас не про это.

Визит закончился, едем в аэропорт. Виктор Аксючиц (известный депутат 1-го съезда нардепов РСФСР) везёт с собой две лёгкие, но довольно объемные коробки с картинками каких то белых лодочек и названием не по русски. Спрашиваю: "Что это?". "Памперсы, - отвечает, - ребенок недавно родился".

А у нас в Шаховской (146 км от Москвы) в то время еще пакеты из пленки на веревочках сушили, поэтому уточнять значение слова не стал. Прилетим и в словаре дома посмотрю...

А так, конечно, СССР великим был. Фашистов победили, космос, ракеты. Все нас побаивались и уважали. В общем, могучая была держава".