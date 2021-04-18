"Машина репрессий очень недолго будет заниматься "штабами Навального". Она пойдет пожирать обычные российские клубы любителей шахмат или движения любителей скидок", - пишет глава муниципального округа Гагаринский на своей странице в Facebook .

"Это уже проходили в 20-30 годы прошлого века. Это уже началось: атака на совершенно безобидный студенческий журнал про учебу вызвана именно тем, что "навальнистов" переловили и стало нечего делать. Эта машина быстро переключится на самых лояльных обывателей, которые вообще нигде не состоят; потому что сотрудникам "органов" надо оправдывать свою зарплату, обеспечивать "показатели" и доказывать собственную лояльность и рвение. Объявление Фонда борьбы с коррупцией* и т.п. организаций "экстремистскими" - это не о Навальном, это не об "оппозиции". Как раз те, кто знает риски, имеют шансы спастись. Репрессии больше всего бьют по тем, кто "мимо проходил" или вообще сидел дома.

Но пока это только проект, только яйцо дракона. Вброс, чтобы посмотреть реакцию общества. Прокуратура пока что "потребовала признать" ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями. Если общество в ответ потребует послать рьяных прокуроров подальше - это дает надежду на то, что инициатива угаснет и сохранится относительно нормальная жизнь. Не для "штабов", а для обычных российских граждан".