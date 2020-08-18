"На самом деле белорусскую ситуацию можно достаточно легко разложить до самых простых элементов. Белорусский лидер представляет из себя Зло. Зачем ходить вокруг да около, если можно называть вещи своими именами. Когда произошло обращение, на какой стадии случился необратимый шаг, был ли он таким с самого начала, когда молодым харизматиком бодался с Кебичем или трансформация произошла постепенно, но факт остается фактом - сейчас он на стороне зла и сам им является", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Достаточно проследить за мимикой и жестами, особенно в критические ситуации прямого общения с протестующими, маска добродушного "батьки" слезает, как у космического пирата из "Алисы" и проявляется истинная сущность. И, подозреваю, будь его воля, окажись горлопаны один на один с ним и "людьми в черном" - мало бы им не показалось.

Какие-то фрагменты проявлялись и раньше, исчезновения журналистов, странные смерти, теракты, заложники, жестокие разгоны, правовой нигилизм и совершенствующая автократия. Но все это заслонялось малыми размерами "картофельного рая" и более масштабными событиями, происходящими в соседних странах. Да и хотелось нам видеть милую республику с симпатичным, простоватым и хватким президентом, играющим с позволения любящего его народа в бессменного директора колхоза.

Однако настало время сбрасывать маски и заканчивать с играми. И мы видим, что на самом деле это человек, который не остановится ни перед чем, чтобы сохранить свою абсолютную власть, сохранить свое имение, в которое превратилось страна, водрузить, наконец, династию, передав власть, имущество и прикрепленных к этому имуществу людишек своим детям и внукам.

Сейчас им движет гнев, недоумение, страх и ненависть. Любые обещания, всевозможные уговоры, все сгодится, можно сейчас пойти на все, чтобы потом, укрепившись, начать мстить и уже с учетом прежних ошибок продолжать цементировать свой абсолютизм. И тогда все те, кто сейчас смеется или кричит "уходи" быстро пожалеют о сказанном.

Силовики мобилизованы, тюрьмы с задержанными на митингах, несмотря на многочисленные обещания, так и не открыты, бессменный вождь мечется, пытаясь найти слабину, чтобы перевернуть и развернуть ситуацию, разъединить, лишить воли протест, ну а дальше раскатать и уничтожить его и выявившихся за последние дни спонтанных лидеров.

Кроме дубинки ему нечего предложить, но мы знаем немало стран, где для уютного династического правления достаточно ее одной. Все обещания, все свершения, все "успехи" Лукашенко базируются либо на российских прямых и косвенных дотациях - здесь он действительно молодец, умеет развернуть себе на пользу все, от нефтяного транзита, запрета авиаперевозок или казино, до продуктовых контрсанкций, либо на низкой планке запросов подопытного населения. Стартовав со схожих, возможно даже лучших, чем у соседней Польши позиций Белоруссия спустя три десятка лет имеет зарплаты в 2-3 раза ниже и исправно поставляет гастарбайтеров ко всем соседям кроме, разве что, Украины.

Специально для самых непонятливых стоит повторить: Лукашенко не государственник - государство ему интересно только, как инструмент укрепления его личной власти. Лукашенко не социалист - рабочие и служащие в Белоруссии получают меньше, чем в соседних капиталистических странах, про социал-демократическую Скандинавию и не стоит говорить. Перед нами почти идеальная реализация "Скотного двора" Оруэлла. Лукашенко не сторонник Советского Союза и советской модели, он просто выпотрошил советскую суть, надел на себя шкуру былого государства и валяет дурака, завораживая настоящих дураков советской символикой и старыми песнями.

Лукашенко не друг России - Россия ему интересна, как объект для вечной дойки, по крайней мере со времени, когда надежды получить российский престол от больного Ельцина улетучились, как дым. Лукашенко не хочет объединения - Союзное государство просто повод, чтобы манипулировать маниями восточного соседа. Лукашенко не союзник, кто-то из вас всерьез поверит, что он вступит хоть в один из глупейших конфликтов и войн, которыми увлекаются его восточные соседи?

Он не за нас, ни за кого, только за себя. И Белоруссия, и Россия ему интересны лишь с гастрономической точки зрения.

Все попытки поднять и выровнять уровень жизни и доходы населения спотыкались о несколько грабительских денежных реформ, каждая из которых уверенно облегчала карманы белорусов, множество бредовых законов и ограничений, включая приснопамятный налог на тунеядцев, вечные сложности с организацией своего бизнеса и стеклянный потолок для роста предприятий. Цензура, монолит бюрократии помноженный на сталь репрессивной машины, отсутствие перспектив и будущего - вот современная Беларусь.

Из перспектив только родиться при Лукашенко-отце, жениться при Лукашенко-сыне и умереть при Лукашенко-внуке. Немудрено, что людей достало и люди устали. И выйдя на улицу познакомились с прелестями белорусской репрессивной машины. Возможно, не строй Лукашенко с таким усердием силовой аппарат и не вкладывай в него столько средств, и от собственного населения отбиваться бы не пришлось.

Теперь ситуация проста, или он побеждает свой народ и начинает властвовать уже открыто, без прикрас, примочек и реверансов, сублимируя на населении весь тот гнев и страх, который он получил за эти дни, или народ побеждает его. Далеко не факт, что эта победа принесет республике счастье, покой и уверенность, по крайней мере на первых шагах. И немудрено, поскольку вся оппозиция, все альтернативные мнения, все вещи, облегчающие транзит власти жестоко выкорчеваны и зацементированы.

Но ясно одно, если ты в какой-то момент признал Зло, увидел и понял его, то против него необходимо бороться. Хотя бы для возможности смотреть честно в глаза окружающим, хотя бы для того, чтобы признать себя хорошим человеком. Смиряться нельзя. Пусть даже зло смотрится опасным, жестоким и реальным, а добро расплывчато, зыбко и непонятно. В конце концов дорога в тысячу ли начинается с первого шага".