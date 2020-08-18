"Раз за разом, день за днем приходится видеть в нашей стране на новостных лентах рядом с фамилией Лукашенко слово "президент". Зачем вы - российские журналисты, употребляете это слово? С тупым равнодушием забиваете "президент Лукашенко" в доски новостей из Беларуси? Только слепому не видно, что Лукашенко - самозванец и преступник, что он нарисовал результаты выборов, а когда Беларусь вышла протестовать, он ответил террором", - пишет публицист в "Живом журнале".

"Валом идут сообщения об убийствах, избиениях, издевательствах, унижениях. Сеть заполнена чудовищными фото, видео рассказами потерпевших. До сих пор не могут найти 92 человек, пропавших в дни террора Лукашенко. И вы, российские журналисты, называете того, кто это устроил, кто вчера, в выступлении, фактически защищал террор своих штурмовых отрядов, словом "президент"?

Перестать именовать Лукашенко словом "президент" - всего лишь дань объективности, точного соответствия фактам. Зовите его по фамилии и имени, избегайте именования, которого достоин лишь человек, победивший на свободных выборах. Перестаньте делать вид, что ничего необычного в Беларуси не происходит.

Это ваш долг, российские журналисты - говорить с читателями, слушателями, зрителями нашей страны точными словами, а не передавать им то, что ласкает ухо захватившему власть уголовнику".