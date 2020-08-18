"Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей - это именно то, что войдет в историю и все на свете политологические курсы. Рабочие государственного промышленного гиганта. "Административно зависимый электорат" как он есть. И не все рабочие - понятно, что на такие встречи отбирают самых идеологически безупречных, отличников боевой и политической подготовки", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"Вполне реально, что большинство из тех, кто вот именно тут стоит - они даже действительно за тебя проголосовали еще всего неделю назад. Но после ты такого навертел, избил и посадил больше десятка тысяч в десятимиллионной стране, что речь уже не идет о выборах, речь идет о том, что тот, кто отдавал приказ избивать женщин до разрыва яичников, винтить и пытать безоружных, нападать на прохожих, кто разрешил айнзацгруппам развлечься досыта, кто организовал постановку "Иди и смотри" в 2020 году - просто не может занимать свое место.

Люди были готовы терпеть вот эту спустя-рукава европейскую автократию, говорить одно, думать другое и делать третье по четвертым причинам. Слушать про надои и уборочную, но ездить на заработки в Польшу. Но не оккупационную администрацию, которая рассчитывает продержаться на полутора тысячах отпетых уголовников в доспехах ОМОН.

Тебе кричат: "уходи" - а что сделаешь? Только с ноги на ногу переминаться, как первоклашка у завуча. Страна радикально изменилась за несколько дней, насилие свои ресурсы исчерпало, не такое уже, как говорится, время, чтобы бить в темя.

Путь от "отца нации" - до короля Джоффри, чудом избежавшего линчевания толпой, пройден в одно мгновение, причем совсем не с помощью Лидии Ермошиной, но именно палкой резиновой ПР-73".