"Вот посмотрите последнюю речь Николае Чаушеску, лидера Румынии до 1989 года, за три часа до потери власти и за три дня до смерти. Это он сам собрал митинг, потому что считал, что "трудовые коллективы" его поддерживают, а "силовые органы" его защищают. Он его собрал через день после того как приказал службе безопасности избить и расстрелять демонстрантов в Тимишоаре", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"На что посмотреть на этом видео - на удивление на лице, когда он слышит протестующие выкрики. Он был настолько в астрале, что не понимал, насколько всем ненавистен. Когда Лукашенко рассуждает про тех, кто "мутит трудовые коллективы" (против него выступили коллективы почти всех крупных предприятий в стране) - это тот же уровень астрала.

В своей последней речи Чаушеску успел пообещать повышение заработной платы, назвал конкретные цифры, и обвинить иностранные спецслужбы в заговоре...

Я не буду постить видео с допросом Чаушеску на "суде" и с трупами его и жены (второго секретаря партии, вице-премьера и президента академии наук) - это есть на Ютубе, можно найти. Не дай Бог ситуации дойти до такого зверства - до стрельбы по демонстрантам и казни лидера, фактически, без суда.

На допросах перед расстрелом Чаушески говорили о том, как вырос уровень жизни румынского народа. Это удивительно - он по прежнему не понял, что произошло. Румынский народ своих лидеров ненавидел. За два дня, прошедшие между митингом и расстрелом, Чаушеску мотался по стране, но нигде не нашел никого, кто хоть как-то бы попытался его поддержать.

Это - объяснение, почему те, кто разбирается в политической истории последних десятилетий, не обращаются к Лукашенко, а обращаются к его министрам и силовикам. Лидер в астрале, но его окружение, возможно, посмотрит эти кадры и поймет, что из этого астрала назад пути нет. И что им с Лукашенко не по пути".