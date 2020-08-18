"Сегодня этот вопрос, глядя на Беларусь, задают себе в России очень многие.Те, кому годами внушали чувство выученной беспомощности: выборы все равно подделают, а не подделают - так пересчитают, и никого нормального избрать все равно не дадут, и никогда и ничего с этим не поделаешь... Оказывается, поделать - можно", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook.

"Можно - даже в нынешнем состоянии: без раскола элит, без реальной оппозиции в парламенте, без сильных и независимых от власти СМИ, но с гигантским репрессивным аппаратом, работающим по звонку судом и авторитарной "вертикалью".

Главное - чтобы нашлось достаточно много людей, которые больше не желают мириться с обманом и терпеть диктатора, и готовых выходить навстречу дубинкам, водометам и резиновым пулям опричников. И тогда опричники, вместо того, чтобы привычно избивать одного беззащитного вдесятером, начинают жаться у стен и делать вид, что они просто вышли погулять.

И тогда диктатору приходится вместо привычных аплодисментов слышать от рабочих "Ну так застрелись!" в ответ на истерику "Новые выборы будут только через мой труп!".

Да, это еще не победа: колхозный Дракон отчаянно не хочет уходить, пытаясь отождествить себя со страной. Шумно пугает в случае своего ухода "гибелью нации" и "танками НАТО, лязгающими гусеницами у ворот". Пытается тянуть время, обещая новую Конституцию, перераспределение полномочий, когда-нибудь потом - и новые выборы (правда, профессиональному лжецу мало кто верит). И продолжает отдавать приказы.

Теперь очень многое, как это и бывает в таких случаях, зависит от того, как быстро его приказы перестанут исполняться. Сейчас в головах у белорусской "элиты" дымятся от перегрева внутренние компьютеры: что делать? С одной стороны, чем раньше перейти на сторону победителей, тем больше будет профит. С другой стороны, а вдруг они не победят? И если перейти, то когда? Сегодня - рано, а послезавтра - поздно, потому что будешь в хвосте очереди на будущие должности...

Впрочем, возможен и куда более простой вариант: в кабинет приходят и говорят: "пройдите, товарищ бывший президент". Без сомнения, за происходящим очень внимательно наблюдают в Кремле. Опасаясь, что средство против тараканов помогает и против моли".