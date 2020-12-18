"Появление В.Путина перед публикой уже получило массу откликов в сети - и большинство из них были вполне предсказуемыми: само мероприятие уже не вызывает ажиотажа, и проблема даже не в том, в какой степени ответы можно считать "правильными" или "неправильными" - главное, что они совершенно ожидаемы", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"Поэтому на таком фоне мне показалось довольно интересной по сути только одна деталь: если раньше президент практически всегда делал акцент на "широких" политических вопросах - Украине, "русском мире", противостоянии с Западом, миссии России и т.д., то сейчас экономические темы явно вышли на первый план.

В течение пресс-конференции практически все цифры касались только экономики; внешнеполитические темы типа непереизбрания Трампа комментировались с долей иронии, тезис о поддержке Россией Донбасса оказался заключительным (и "дежурным"), а 75-летие Победы было ну совсем вскользь упомянуто в конце ответа на первый вопрос.

Экономическая часть пресс-конференции сводилась к констатации, что у нас не все плохо в этой сфере - и это по состоянию на конец 2020 года действительно так. Россия пережила казавшиеся еще недавно невероятными кульбиты на рынке нефти (нефтегазовые доходы бюджета действительно сократились до около 30% от общего показателя против 50% в начале 2010-х); в некоторых отраслях (как в сельском хозяйстве или строительстве) значительного спада не случилось; курс рубля несколько восстановился с недавних максимумов; инфляция также остается по российским параметрам допустимой; выросли валютные резервы и фонд национального благосостояния.

Конечно, за всеми этими успокаивающими моментами стоят и проблемы. Россия не по своей воле слезает с нефтяной иглы - просто этому уже не остается альтернативы. Внимание к малообеспеченным гражданам и рост пособий по безработице - также во многом вынужденные шаги. Однако факт остается фактом: на фоне ужасающей пандемии и сложной ситуации в российской внешней политике (особенно по "ближнему контуру" - очень характерным мне показалось полное отсутствие в повестке дня и Белоруссии, и войны на Южном Кавказе) экономика сегодня вновь выглядит некоей "зоной комфорта" для президента.

Наступающий год, судя по всему, будет довольно сложным: те экономические показатели, о которых говорил президент, скрывают существенные отложенные проблемы. Скоро закончится отсрочка по налогам и сборам; гражданам придется расплачиваться по рекордно выросшим в этом году ипотечным кредитам; первый квартал вряд ли покажет хорошие результаты на фоне того же периода прошлого года, когда российская экономика еще продолжала рост. Поэтому сегодня перенесение акцента на экономические темы оправданно и, я бы даже сказал, неизбежно. Если мы действительно увидим в наступающем году ориентацию власти на обеспечение хозяйственного роста - а ведь именно он сделал В.Путина суперпопулярным президентом в 2000-е годы - это станет хорошей новостью для всех. Пора "возвращаться в родную гавань", на мой взгляд..."