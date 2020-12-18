"Очередная, 16-я по счету, так называемая большая пресс-конференция Путина длилась 4 часа 29 минут. Вопросов было 68, и среди них не было ни одного, который можно было бы назвать правильно сформулированным, то есть настоящим журналистским вопросом. В целом получилось неплохое селфи российского медиапространства, чему способствовала даже география этого спецмероприятия. До путинского тела в Ново-Огарево допустили десяток избранных холуев из кремлевского пула, основную массу столичной прессы под присмотром Пескова согнали в Центр международной торговли, региональную прессу собрали в крупных городах, а поднадзорная популяция получила счастливую возможность выразить свой восторг от правления Путина через колл-центр под руководством Наили Аскер-Заде. Получилась вполне себе феодальная пирамида средневекового общества из школьного учебника истории", - пишет колумнист "Ежедневного журнала".

"Принципиально нового знания это действо не дало, да и не могло дать, но произошли некие уточнения. Прежде всего, уточнение репутаций задающих вопросы. Репутация отвечающего уже застыла в состоянии абсолютно черного тела, а вот кредитные истории некоторых сотрудников медиа дополнились существенными штрихами. Вот некоторые из них.

Лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров недавно, отвечая на вопрос Юрия Дудя, что бы он спросил у Путина при встрече, ответил: "Я ему скажу - хватит!". Однако, получив такую возможность, Сергей Владимирович зачем-то стал выяснять у Путина "как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику". Грозное "Хватит!" от Шнурова Путин так и не услышал, как и других слов, характерных для лексикона этого певца, за что Путин его отдельно поблагодарил. В общем, оба остались весьма довольны общением, а Шнуров вдобавок получил прозвище "начинающего журналиста".

Региональные журналисты отличились гуманизмом. Причем весьма избирательным, направленным исключительно на начальство. Александра Безукладова, сотрудница "МК в Рязани", привлекла внимание Путина своей табличкой "Я беременна!". Однако, когда ей дали слово, она стала рассказывать совсем не об этом, а о подвиге некоего Игоря Владимировича Грекова, который спас людей на пожаре, и попросила Путина наградить этого замечательного человека звездой Героя России. По странной случайности героический мужчина оказался вице-губернатором Рязанской области...

Мадина Мусаева из ГТРК "Вайнах" пожаловалась Путину на Америку, которая все время придумывает всякие гадости и строит козни против Кадырова. Голос Мадины Мусаевой дрожал от возмущения и одновременно от любви к своему шефу, когда она спросила: "Владимир Владимирович, как Вы считаете, какую цель преследует Запад и для чего они придумывают эти санкции в адрес команды Рамзана Кадырова?".

Абсолютное большинство вопрошающих из кожи вон лезли, чтобы угодить Путину своими вопросами. Зная о его любви порассуждать о происках Запада и угрозах нашему суверенитету, они суетливо набрасывали мячи на диктаторскую ножку. Леонид Нечепуренко из телеканала "СвоеТВ" (Ставрополь) наябедничал Путину на министра обороны Германии, который неуважительно, по мнению Нечепуренко, высказался о России. "Что может сделать Россия, чтобы не допустить переписывания истории?" - взволнованно спросил сотрудник ставропольского телевидения. И правда, что еще может интересовать сегодня людей в Ставропольском крае, одном из наиболее депрессивных регионов России.

То же самое наболело у Антона Ольшанникова из "Ура.Ру", который выпытывал у Путина, как именно он собирается противостоять неизбежному вмешательству Запада в предстоящие в 2021 году выборы в Государственную думу. Путин как мог успокоил страдальца.

Наиля Аскер-Заде, отвечающая за голоса из народа, обнаружила в глубине этого самого народа мальчика, который мучился вопросом, почему нас, русских, так не любят в других странах, ведь мы же ничего плохого им не сделали? Путин утешил ребенка, объяснив ему, что простые люди нас везде любят, а вот политики не любят, потому что завидуют.

Главная задача, которую решали организаторы этой спецоперации, - кому доверить вопрос про расследование об отравлении Навального. Понятно, что тут важно было все: и кто этот вопрос задаст, и как его сформулировать, а главное, как реагировать на ответ.

В итоге остановились на кандидатуре Александра Юнашева из Life. Идеальная кандидатура. Во-первых, Life - это помойка. Но не пригожинская, а габреляновская, что в данном случае намного лучше, поскольку эта помойка все-таки не так прямо связана с Путиным. Во-вторых, Александр Юнашев входит в президентский пул, а, стало быть, задаст самый важный вопрос именно так, как надо. И сотрудник габреляновской помойки не подкачал. Сотрудник Life закопал "козырный" вопрос про расследование о Навальном в более общем вопросе о расследованиях, в том числе о путинском зяте Шамалове, получившем задарма многомиллионный кусок собственности. Что позволило Путину отвечать на вопрос о Навальном через запятую, объединив его с другими расследованиями под общей рубрикой "Вбросы".

Навального Путин снова не стал называть по имени и заявил, что "пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США", и в этом случае российские службы "конечно, должны за ним присматривать". И, наконец, классика: "Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы уж хотели, наверно, довели бы до конца".

Россия, да и весь остальной мир уже принюхались к путинской вони, подобно тем, кто, заболев модной болезнью, потерял обоняние. Но ведь что получается, если на секунду представить себе, что именно сказал этот человек. Политического оппонента Путина, по его собственным словам, не отравили не потому, что убивать граждан своей страны силами спецслужб как-то не принято, а лишь потому, что он "никому не нужен" и поэтому "не хотели". А так бы точно убили...

Если бы в России каким-то чудом сохранилось журналистское сообщество, то все без исключения журналисты задавали бы Путину вопросы только по теме расследования. Разные. Под разным углом. О том, кто, если не он, лично отдал приказ боевым химикам-отравителям следовать за Навальным. Почему прокуратура не возбуждает дело. При отмазке насчет "Германия не дает биоматериалы" любой нормальный журналист обязан "дожать" вопросами про 144-ю статью УПК, по которой обязаны возбуждать по факту покушения. И дожимать, дожимать, пока из него ботокс не польется...

Впрочем, именно поэтому Путин так тщательно уничтожал журналистское сообщество России".