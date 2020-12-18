"Путину очень хочется быть лидером нации, но он всего лишь лидер нескольких малочисленных сословий олигархов, чиновников и "силовиков". Отсюда вчерашнее неуместное путинское "В основе российской идентичности - единение народа". Нет в России никакого единого народа. Есть сословия с разными правами (формальными и не формальными) и обязанностями", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Есть сословие чиновников со своими правами и своей пенсионной системой. Есть сословие "силовиков" со своими правами и своей пенсионной системой, разделенное, в свою очередь, на субсословия: ФСБ, полицию, судей, прокуратуру, СКР, ФСИН и т.д. Есть сословия "рабов" - людей, которые должны другим по факту принадлежности к сословию. Врачи должны лечить (причем за любые, даже унижающие достоинство человека, деньги), рабочие - работать, конкурируя на рынке труда с еще более бесправными гастарбайтерами, инженеры - создавать "не имеющие аналогов в мире" устройства за "не имеющие аналогов в развитом мире" низкие зарплаты, учителя должны учить детей и фальсифицировать выборы в угоду правящим сословиям и т.д.

Сословия оформляются и внешне: обладание мигалкой, дорогими часами (зачастую по стоимости превышающими официальные доходы), специальными номерами, "непроверяйками" для ГИБДД, правом ношения оружия, защитой от судебного преследования за уголовные преступления и административные правонарушения. Причем сословная система сейчас активно закрепляется законодательно. Думой принимаются законы о засекречивании недвижимости чиновников и "силовиков", законы "о клевете", когда право на трактовку реальности (причем чаще лживую) получают представители власти с уголовным преследованием альтернативных трактовок, в том числе, и правдивых, закон о предоставлении преимущества при поступлении в вузы для детей силовиков.

В России нет никаких "МЫ", нет никакого равенства прав и обязанностей, есть сословия с разными правами и обязанностями. Нация, пытавшаяся родиться после развала СССР, потерпела крах и начала активно фрагментироваться на разные сословия возвращаясь к донациональному состоянию феодализма.

Вместо формирования нации, которые в Европе возникли после Великой Французской революции, Россия движется в противоположном направлении возврата сословий и замены гражданства подданством "царю", когда самое страшное это предательство "царя". Этот процесс называется ДЕГРАДАЦИЕЙ.

Позавчера я писал, что в России не работает "золотое правило нравственности" (не делайте другим то, что вы не желаете для себя, и поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы с вами поступили) - причина этого в сословной организации общества. Люди не считают себя равными и не допускают наличия равных прав с представителями других сословий.

Нацию равноправных граждан нам только еще предстоит создать. И начинать строительство нации надо с ликвидации сословных привилегий, прежде всего с ликвидации отдельных пенсионных систем для чиновников и "силовиков", а так же ликвидации всех внешних признаков сословий: мигалок, "непроверяек", спецномеров и т.д."