"Трамп и его соратники ведут сейчас безнадежную кампанию, обвиняя демократов в фальсификации результатов выборов", - пишет историк-американист на своей странице в Facebook.

"Среди обвинений такие: во многих местах проголосовало более 100% избирателей; резкий рост числа голосов за Байдена в нескольких штатах на последней стадии подсчета можно объяснить только вбросами; в ключевых штатах перекладывали (сотнями тысяч) бюллетени от Трампа к Байдену; демократы контролировали автоматические системы подсчета голосов, и пользовались этим для фальсификаций; среди проголосовавших - множество на самом деле умерших людей.

Это до странности напоминает российский дискурс, с той разницей, что мы слышим подобные обвинения от оппозиции в адрес властей. И это, на самом деле, создает неприятную ситуацию: теперь придется добавлять каждый раз, что "в России так и есть, а в Америке - нет, это выдумал Трамп", и для многих такой дисклеймер звучит неубедительно.

В общем, уходя (не уходя), Трамп оказал российскому режиму еще одну услугу.

Кстати, про "уходя": в начале декабря Дональд Трамп обратился к гостям в Белом доме - "It's been an amazing four years. We're trying to do another four years. Otherwise, I'll see you in four years". В общем, "увидимся в 2024!"