"Азат Мифтахов - 6 лет колонии. Массовые задержания у суда (я уже сбился со счета - вот только что схватили Алексея Миняйло). В это же время военно-полевой суд у Навального - прямо в полиции Химок", - пишет политик на своей странице в Facebook .

"Не суд, не полиция - а разной степени криминальности люди в униформе. Ошибался Улюкаев, сам теперь хорошо знающий все про "суд": нету дна, ни хрупкого, ни какого. Свободное падение.

Выбили анархистов и антифашистов, способных на прямое действие и силовой протест. Выбили мирных-без-оружия оппозиционеров. Кто дальше? Правильно: системные либералы, догадались. И равноудаленные олигархи - тоже. Для кого, по-вашему, ломали суд? Для вас. Потому что санкции за Навального и все остальные удивительные приключения режима ударят по России, денег станет меньше, а вы виноваты уже тем, что силовикам хочется кушать.

Потом не говорите, что вас не предупреждали. Сколько лет предупреждали - но без толку.

И где-то там, в тумане, прячется та бездна, в которую все эти "суды" с "полицией" и режимом упадут. Прячется - точно. Вопрос в том, сколько еще человек погибнут, пока негодяи туда не свалятся".