"В могучей тени Навального - другое трагическое событие понедельника: суд над молодым ученым-математиком Азатом Мифтаховым", - напоминает политолог на своей странице в Facebook .

"Удивительный случай: в СИЗО Азат Мифтахов написал две научные работы, а 54 академика и члена-корреспондента академии наук подписали письмо в его поддержку. Такие времена. Пятьдесят четыре академика и член-корра.

Дело Мифтахова начиналось как образцовая операция ФСБ: его обвиняли в собственноручном изготовлении бомбы, предназначенной для политических оппонентов. Ужас-ужас! В итоге в обвинительном заключении, как пишут 54 академика, осталось обвинение в разбитии окна офиса "Единой России", которое базируется (ВНИМАНИЕ!) на показания двух засекреченных (!) свидетелей. За это молодого ученого-математика ФСБ хочет упечь на 5-6 лет тюрьмы.

Разбить окно офиса "Единой России" не преступление, а по большей мере - хулиганство. Преступление - отправить в тюрьму за это. Как говорил кто-то, не помню кто: кто не кинет камень в окно офиса "Единой России", тот не без греха.

И еще он говорил что-то в том роде, что: посмотрите на фарисеев, которые судят вас, и судите их".