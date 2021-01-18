"Самым вероятным оказался самый банальный сценарий: Навальный задержан при пересечении границы по постановлению ФСИН о розыске, датированному 29 декабря прошлого года (за сутки до истечения условного срока по делу "Ив Роше", решение по которому признано ЕСПЧ незаконным). Суд по замене условного наказания на реальное уже был назначен на 29 января, но срок задержания Навального не может превышать 48 часов, и не ФСИН вправе провести задержание, а полиция. Возможно, суд состоится раньше, то есть исполнение решения о "закрытии" Навального ускорят", - пишет депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook .

"Опасаясь протеста, власти в последний час приняли решение перевести посадку самолета из Внуково в Шереметьево, сломали и частично блокировали авиасообщение над Москвой и работу минимум двух аэропортов, разрушили расписание тысяч людей, задержали более 50 человек без всякой необходимости.

Все эти действия показывают несколько вещей, которые при всей внешней хаотичности поведения складываются в одну картину.

1. Власти боятся протеста. Любое усиление протеста вызывает у них инстинктивное ожесточение, прямо говоря, озверение. Черту недопустимого они перешли. Пространства для переговоров нет, потому что никакого намерения вести переговоры у властей нет.

2. Власти боятся Навального. Человек, который не боится и говорит о том, что не боится, опасен для них. Убить не получилось, испугать не смогли, в эмиграцию не выдавили, осталось тюремное заключение.

3. Формальная законность властей не волнует. Любое беспредельное решение суда, вступившее в силу, их полностью устраивает. Закон и право стали несовместимы.

4. Никакого понимания перспективы у властей нет, и оно им не нужно. Они действуют здесь и сейчас, решая только тактические задачи "на отбой". "Отбились" сегодня - задача решена. Цена вопроса не волнует.

5. Никто не находится в безопасности. Навальный не находится в безопасности точно. Может произойти всё, что угодно, включая случайное убийство. Однажды приняв такое решение, они будут исходить из неисполненного задания. Число политических убийств может вырасти.

6. Может ли остановить власти публичный общественный протест сейчас? Протест миллионов - возможно, да. Протест тысяч - нет. Все ключевые политические решения приняты. Путин пожизненно. Конституция уничтожена. Политическая власть принадлежит силовикам. Суда нет.

7. Что может их если не остановить, то заставить менять решения? Страх за собственную жизнь. Страх личного возмездия. Страх потери власти. Международное расследование преступлений, в том числе создание международного уголовного трибунала по России.

8. Что можем делать мы? Разоблачать все, что делает власть, показывать ее подлость, делать ее неприкасаемой в глазах людей. Наращивать общественный перевес. Вовлекать людей в политику. Самое главное - легализоваться в политике на максимально высоком уровне, в первую очередь - на уровне федерального парламента.

9. Условием смены власти является сочетание представительской парламентской оппозиции и общественного протеста. Если в 2021 году первая задача будет решена, то протест почувствует свою силу и будет нарастать.

10. Очень сочувствую Юлии Навальной, дочке и сыну. Желаю им не сломаться и не ожесточиться, сохранить в себе человеческое. В прекрасной России Будущего самым необходимым общественным ресурсом будет человечность".