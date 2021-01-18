"Если бы в Кремле не обитал параноик, а на Старой площади не работали бы люди, озабоченные в первую очередь тем, чтобы параноику угодить, - они бы просто "не заметили" сегодняшний приезд Навального", - пишет сатирик и публицист на своей странице Facebook .

"Это было бы с их стороны вполне технологично. Ну, прилетел. Ну приехали какие-то люди его встретить. Ну мало ли. А что, собственно, случилось? Ну, "Дождь" чего-то покажет, ну "Эхо"... И что?

Глубоководным обитателям останкинских телевизоров - то есть, собственно, большей части населения России - вообще не грозит проникновение света снаружи. Ну Навальный вернулся, подумаешь. Россиянам уже объяснили и еще объяснят: забоялся, что его убьют западные хозяева, печеньки кончились у клеветника... Да мало ли.

Они пытались убить Навального и попались с пудами улик и доказательств, - и в стране ничего не произошло. А с чего бы вдруг должно было произойти? Они же попались и после убийства Немцова - и что?

Россия продолжает кочумать, и это тяжелейший диагноз общественного состояния. Это кома, в сущности.

А до какой степени искусственная, а до какой уже необратимая, выяснится на ближайшем историческом повороте".