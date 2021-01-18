"После задержания Навального "черными майорами" стало ясно, что никакой четкой стратегии в отношении него нет. Сначала предполагалось, что он умрет при неясных обстоятельствах. Когда Навальный не умер, а обстоятельства оказались достаточно ясными, предполагалось, что он останется за границей, откуда трудно влиять на российскую политику. Во всяком случае, намеки ему делались весьма откровенные", - пишет экономист на своей странице в Facebook .

"А когда Навальный за границей не остался, "стратеги" отказались от возвращаться к первому варианту и решили посадить "берлинского пациента" в тюрьму. Не исключено, кстати, что будет еще четвертый вариант, и суд Навального за решетку не упечет, но это пока рано обсуждать.

Тюремное заключение, на первый взгляд, выглядит логичным. В свое время Сергей Удальцов был с Алексеем Навальным в одной "весовой категории", но отсидев и исчезнув из информационного пространства, он превратился в политического "легковеса", тогда как Навальный теперь борется в одной категории с Владимиром Путиным.

Но если сейчас упекут Навального, если он лишится возможностей делать всякие разоблачительные видеосюжеты и создавать другие информационные поводы, народ может про него позабыть. Не миллион активных сторонников позабудет, а тот "безмолвный народ", который нужен для победы каждому политику.

За годы отсидки на место Навального будет претендовать кто-то иной. Тот, о ком сейчас постоянно пишут. Я вообще-то не верю, что Валерий Соловей получает тайную информацию из властных структур, но в данном случае он очень уж своевременно стал активизироваться. Как будто чувствовал, что место освободится.

Впрочем, возможно, оно не освободится, даже если суд Навального посадит. Сегодня все чаще пишут, что он из простого блогера превратился в героя, открыто пошедшего навстречу опасности, несмотря на угрозу жизни и свободе. Как бы мы не относились к его политическим взглядам и действиям, нельзя не признать, что Навальный совершил чрезвычайно смелый поступок, вернувшись в Москву.

История постепенно приобретает романтический характер. И народ, проникшись этой романтикой, может вознести своего героя до небес. В этом случае тюрьма сработает, скорее, на него, чем против".