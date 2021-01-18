"Политические администраторы сами устроили шоу из возвращения Алексея Навального. Маневр со сменой Внуково на Шереметьево, задержания мирных людей в аэропорту, перекрытия Киевского и Ленинградского шоссе, задержание в прямом эфире на погранконтроле - после всего этого они больше не смогут привычно говорить о "блогере, который никому не интересен". Полмиллиона людей следило за тем самым самолетом онлайн на сайте FlightRadar. Они боятся. Но боятся даже не Алексея Навального как личности. Они боятся перемен", - пишет политик и общественный деятель в Facebook .

"Боятся, что "как раньше" больше не будет. Боятся, что придется отвечать на скопившиеся неудобные вопросы. Боятся, что в обществе созрел запрос на смену лиц во власти, на конкуренцию и представительство, на дискуссию и сложный разговор о будущем. Навальный для них - это просто концентрация всех их страхов, воплощенная в конкретном человеке.

Им кажется, что они борются с дерзким оппозиционером. Но на самом деле на них движется не Навальный. На них движется ветер перемен. Совсем скоро этот ветер может превратиться в ураган. Где-то в глубине души люди в Кремле понимают, что все происходящие события - это следствие их собственной непопулярности. Их черные дела и схемы известны людям, их рейтинг тает, а пропасть недопонимания с гражданами растет. Заткнуть рты не получается, запугать не получается, пересажать всех не получится, а превращаться в коллективного Лукашенко им очень не хочется.

А пока все идет к превращению в коллективного Лукашенко. Они это чувствуют. Но вопросы им сегодня надо задавать только себе. Сколько еще они планируют удерживать власть - пять лет, десять, двадцать? Как долго можно закручивать гайки и когда у гаек сорвет резьбу? Куда мы все идем, какая стратегия у страны? Кем они собираются войти в историю? Кто должен прийти им на смену? Ответов на эти вопросы у них нет. Они дожили до момента, когда уже не способны объяснить сами себя. И не только не знают, что будет завтра, но даже не хотят об этом думать.

Единственное спасение, которое у них осталось - двигаться по инерции и воевать с Навальным. Но это - лишь способ уйти от себя и не отвечать на главные вопросы.

А отвечать рано или поздно придётся. Хоть с Навальным, хоть без".