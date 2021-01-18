"На каникулах перечитывали с детьми "Гарри Поттера", и там я обратил внимание на крайне разумное политологическое рассуждение - вполне применимое к текущему моменту", - пишет публицист в Facebook .

"Волан-де-Морт выбрал тебя, потому что ты представляешь для него наибольшую опасность, а сделав это, сам же тебя в такого человека и превратил! [...] Волан-де-Морт сам создал худшего своего врага, как делают и все остальные тираны! Ты хоть представляешь, до какой степени боятся тираны тех, кого они угнетают? Каждый из них сознает, что рано или поздно среди множества их жертв наверняка появится тот, кто восстанет против них и нанесет им ответный удар! И Волан-де-Морт ничем от них не отличается! Он вечно настороже, вечно высматривает того, кто бросит ему вызов. Он услышал о пророчестве и начал действовать, и в итоге не только сам подобрал себе врага, который способен прикончить его, но и снабдил этого врага смертоносным оружием!"

Именно так происходит и в нашем случае. У Алексея Навального масса своих достоинств, и в нормальной демократической стране он тоже вполне мог бы претендовать на заметные политические роли. Однако в однозначного лидера оппозиции и главного противника путинского режима его превратил сам этот режим. И это было продемонстрировано в очередной раз.

Если бы Навальный спокойно прилетел бы в Москву, вышел из аэропорта, поприветствовал бы сторонников и поехал домой, Путин мог бы и дальше натужно хихикать на пресс-конференциях, произнося "да кому он нужен", а разнообразные блогеры - строчить посты на тему "Навальный не представляет для Путина никакой опасности, действующий режим укрепился прочно и надолго, ничего ему не грозит". Возможно даже кто-то мог бы им и поверить.

Однако истерика власти - дороги перекрывают, самолеты разворачивают, 100 500 полицейских привлекают для важнейшей спецоперации, адвокатов не пускают, все возможные и невозможные законы нарушают, и так далее - показывает, насколько самого Путина волнует фигура Навального, как он ее боится. И таким образом своими руками он превращает эту фигуру в того, кто должен его победить.

Как это работает, я не знаю, все это из области метафизики, однако интуитивно я чувствую, что это работает так, и очень надеюсь, что сработает и в нашем случае".