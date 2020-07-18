"Почему акции протеста в Хабаровске более важная вещь, чем обнуление сроков Путина и тем более остальные поправки в Конституцию? Во-первых, никто не сомневался, что Путин хочет править всегда. Споры были только о том, в каком формате он будет это делать, а оно важно только для прошаренных политологов", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Я лично еще после той самой рокировочки сказал, что ну все, он тебе собрался сидеть до моей пенсии. А вот существование в России политиков, которые могут собирать людей столько, сколько собирал Ельцин в конце 80-х и начале 90-х годов, было сомнительно. Причем, ведь и Ельцин, и Фургал это протестное голосование за что-то новое, за обновление.

Во-вторых, мы примерно знали, что в стране много всяких бюджетников и прочего зависимого электората, которые считает возможным голосовать за вечного Путина на пеньке и за гаражами. Но для меня новость, что сейчас возможно массовые протестные митинги, причем, со строго политической повесткой, да еще и не в Москве.

В-третьих, если голосование обнулило сроки Путина, то митинги как минимум в Хабаровске обнулили голосование. Оно, как мы видим, совершенно ничего не значит, в том числе и для Путина. Он вынужден считаться не только с теми, кто голосовал за гаражами, но и с теми, кто выходит на митинги.

И еще несколько уроков Хабаровска, которые делают его политическим событием года по крайней мере пока.

Нет никакой разницы между согласованной и несогласованной акцией, она обнулена. Разогнать могут разрешенный митинг и не будут трогать тот, который мерзкая карлица называет "незаконным", все зависит от количества участников.

Никакие губернаторские выборы в ближайшее время отменены не будут, потому что для регионов это действительно ценность. Любые попытки это сделать, могут стать началом конца. Да я бы и не исключал, что отпустят самого Фургала. Может быть, не прямо завтра, может под подписку или домашний арест, но его привезут в Хабаровск. Кроме того, охранную грамоту Дальний Восток дал, скажем, Коновалову в Хакасии и Сипягину во Владимирской области.

Хабаровск - первый массовый протест не "мерзких либералов", а глубинного народа. На него, как мы видим, совсем не действуют сказки про Навального, Госдеп и лично Наталью Арно. Более того, они видят, как их пугают коронавирусом, которого не было на голосовании по обнулению, и терактами. Тоже не действует. И если раньше в Кремле думали, что это "мерзкие либералы" протестуны, а глубинный народ за Путина, то теперь картинка стала другой.

Ну и повторю, что Россия идет по пути Белоруссии. Нестрашно списывать и срисовывать. Протестный актив и глубинный народ объединяют умеренные политики, не радикалы, которые может быть и оппозиционны, но системны. Вот Фургал, как раз такой. Это, если хотите, русский Бабарико. Ровно поэтому власть в России имеет все шансы проиграть не Навальному, а "умному голосованию", которое вынесет наверх в каждом регионе своего Фургала или Бабарико".