"Считается, что в областном центре время бежит быстрее, чем в деревне, а в столице - быстрее всего. Когда вы попадаете в поле зрения российской правоохранительной системы, вас из Москвы отбрасывает не только в пространстве, но и во времени. Эта какая-то черная дыра. Средневековье. Время практически остановлено. 20 часов в ожидании суда. 10 часов в самом суде. 5 часов в очереди в спецприемник. И вот там у вас появляется огромное количество времени, которое вы можете с толком потратить на себя. Если вы умеете и любите читать, вам скучно не будет. Последний раз я читал столько в детстве, когда лежал с воспалением легких", - пишет блогер в Facebook о своем административном аресте за участие в акции протеста.

"...в основном надписи на стенах совсем короткие: дата, имя и срок. Я решаю, что немного сюра спецприемнику не повредит и украшаю стены надписями из будущего: 20 суток за одиночный пикет против аннексии Северного Казахстана. 2022 / Недостаточно громко скорбел на похоронах Путина. 15 суток. 2023

Рядом с моим лежаком на стене кто-то написал аккуратным женским почерком: "Кто любил, уж тот любить не может, Кто сгорел, того не подожжешь. Сергей Есенин". Чтобы хоть как-то уравновесить эту фигню, добавляю цитаты из Бродского, Басё, Лорки и БГ.

Из памятки на стене: "Разрешены к передаче лук и редис. Помидоры запрещены. Цитрусовые - категорически запрещены". Это же просто Чиполлино. Синьор Помидор и принц Лимон даже в таком виде боятся оказаться за решеткой. Политические - элита спецприемника. Их боятся сажать вместе. Мы в ответ агитируем всех в своих камерах. Общаемся на прогулке и оставляем другу послания на ведомости, в которой расписываемся за 320 рублей, потраченных государством на наше ежедневное питание - Россия будет свободной! Держитесь. ПТН ПНХ.

Рядом со мной лежит наркоман со стажем. Его взяли с 0,35 гр героина. Дали 5 суток. Парню, который профессионально ворует вещи из магазинов на заказ, дали 10 суток. Мирного протестующего государство считает гораздо опаснее. Всех политических вызывал на "собеседование" эшник в штатском:

- Сколько вам заплатил Навальный за участие в митинге? Выйдите ли вы в следующий раз?

- Ну что вы, мон колонель, это не Навальный мне платит, а я ему. Обязательно выйду. И детей приведу. И друзей.

Ничего страшного или героического в сидении в спецприемнике N2 не было. Детский сад строгого режима. Главная задача власти - запугать не меня, а вас. Меня они скорее разозлили. Как говорил чернокожим санитарам один из героев Кена Кизи: "Вы поплатитесь за это, вороные".