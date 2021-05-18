"Надо сразу сказать что я никогда специальным образом не следил за Ближним Востоком в целом, Израилем - в частности. Т.е., у меня нет мнения о происходящем за пределами фундаментальных обстоятельств: с одной стороны - конкурентная демократия с развитой экономикой, которая умудрилась преуспеть, построить и сохранить устойчивые институты в ситуации перманентной войны с превосходящими противниками, фактически со всем своим регионом", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook .

"Живая иллюстрация тому, что война - не оправдание и не причина. Не оправдание отсутствию реформ, не оправдание дурным институтам, не причина скатываться в авторитаризм.

С другой - террористическая ничто. Территория без признаков государства, где царит и правит насилие. Где за благо считают убивать чужих детей, а из своих выращивать шахидов.

Понятно, на чьей тут стороне любой собственник сознания.

Интересно совсем иное: Израиль в очень коротком списке развитых стран, с которыми у России еще не испорчены отношения напрочь. Израиль не вводит санкции, не высылает дипломатов, а даже совсем наоборот - послушно терпит все российские выходки и демонстрирует активное дружелюбие. Что, надо думать, я не знаю, но мне кажется, не добавляет политических очков правительству внутри. Пока в Москве ХАМАС гостит, мы тут пред Путиным расшаркиваемся, тип того.

Но РФ, что своей внешней политикой, что пропагандой, делает вообще все возможное, чтобы с грязью смешать этого союзника. Это выглядит, как бы сказать, даже более безумно, чем безумие ординарное".