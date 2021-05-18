Социолог комментирует в Facebook свежий опрос "Левада-центра"*, свидетельствующий о падении рейтинга "Единой России" в Москве. По мнению Юдина, к результатам этого опроса следует относиться с долей скепсиса.

"Несколько слов о свежем опросе "Левада-центра"* о выборах в Госдуму в Москве, по которому за "Единую Россию" всего 15%.

1. Это уличный опрос - на мой взгляд, это нестабильная методология с плохо предсказуемыми смещениями. Недавно Russian Field тоже делал уличник в Москве и получил несколько другие цифры. Кроме того, там маленькая выборка, смело прибавляйте допуск 6,5% в обе стороны. Однако это лучше, чем ничто (которым нас исправно потчуют другие большие агентства), и ЛЦ* спасибо за эти данные. Последние год-полтора ЛЦ* экспериментирует с темами, формулировками вопросов, выборками - сразу пошло много интересных результатов.

2. 15% за ЕР - это от всей выборки. От намеренных голосовать 28%, и это они еще толком не начинали выкручивать своим избирателям руки. Плюс перераспределение голосов непрошедших партий. Пока я не вижу у ЕР больших проблем. Ясно, что в больших городах их не любят, да им и не больно хочется. В 2016 году у них было в Москве 38% - в этом году есть шансы получить больше.

3. Главный параметр, от которого будет зависеть ход кампании - это будут ли вообще кому-то интересны эти выборы. Это совершенно верно отмечено в сценарном прогнозе выборов от "Петербургской политики" Михаила Виноградова (если не видели, посмотрите).

3а. Пока в Москве у ЕР все идет по плану - до выборов осталось четыре месяца, а больше половины москвичей вообще не в курсе, что будут какие-то выборы. Если такая дремота сохранится до сентября, то явку засушат. Результат будет обеспечиваться силой: уже сейчас видно, как ЕР тренирует свою отвратительную мобилизационную сеть (учителей уже начали заставлять регистрироваться на каких-то сайтах и давить на родителей), в Москве уже напрягают бюджетников. При этом в одномандатных округах в Москве стараются выставлять не бесящих кандидатов, чтобы получивший пинка до урны избиратель не проголосовал назло, а покорно поставил галку, где положено. Недостающие цифры будут рисовать - в 2020 году в Москве это делать научились (в 2019 году все было сравнительно чисто).

Однако при низкой явке насиловать/рисовать придётся даже не очень много. На выборы в столице придет 35%, явку напишут до 45%, и ЕР получит до 50%. Заодно они возьмут все одномандатные округа.

Как? - спросите вы. Как же так получается, что их большинство в Москве просто ненавидит, а они берут 50% голосов и 85% мест? Может быть, тут что-то не так? Нет, все так. Как так получается - об этом очень хорошо и подробно написано в нашем недавнем докладе о качестве политического представительства.

3б. Однако это только начало кампании. В 2019 году к маю москвичи тоже про выборы слыхом не слыхивали. Сейчас вопрос в том, возникнет ли какое-то движение, которое поднимет осведомлённость о выборах, интерес к ним и желание поучаствовать.

Это особенно характерно для условной "партии перемен", которая накопила много энергии действия, но не знает, куда ее направить. В данных ЛЦ* виден явный провал у ЕР в конце прошлого года, который одной только методологией объяснить сложно. Там же видно, что в декабре параллельно с провалом ЕР выросло число абсентеистов и не знающих, кого выбрать. Если это не артефакт, то события прошлого года (пандемия, плебисцит и отравление Навального) оттолкнули людей от ЕР и перевели в положение поиска альтернатив.

Если в Москве появится общегородское движение со свежим стилем, посылом и технологиями, то план ЕР пойдет прахом. Они начнут терять одномандатные округа, а следом станут просыпаться партии. Тогда "Умное голосование" поймает волну и наполнится содержанием. Вполне вероятно также, что в этом случае волна пойдет по всей стране (напомню, что осведомленность и сочувствие во время выборов в МГД были высокими по всей стране - просто тогда немосквичи не голосовали, а теперь будут голосовать).

Я знаю, о чем вы подумали в этом месте. До сих пор чисто силовой сценарий кампании ничем хорошим для его авторов не заканчивался. Это не правило, но существенное наблюдение.

4. Второй сценарий может привести к тому, что Путин пожелает превратить эти выборы в большой плебисцит - он так всегда делает, когда чует брожение в элитах и массах, чтобы потребовать от них новой присяги в полной лояльности. Однако это уже за пределами московской темы".