"Только главное за вчерашний день из российского законодательного лона. Дума приняла в первом чтении закон о "комплексном развитии территорий", а точнее - о распространении реновации по-московски на всю страну. Суть закона проста: уничтожение частной собственности граждан на их жилье: будет надо - снесут и всех переселят в высотное "гетто", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook.

"Депутаты предложили дать ЦИК и региональным избиркомам право блокировать агитацию в Интернете. Иначе говоря, все, что перед выборами не понравится властям, будут блокировать в Сети без всякого суда.

В Госдуме предложили ужесточить законодательство о проведении митингов. По сути, предложено запретить гражданам стоять по очереди в одиночных пикетах, не требующих согласования - они могут быть объявлены "публичным мероприятием", которое надо согласовывать.

Комиссия Совета Федерации предложила признать "иностранными агентами" физических лиц, которые участвуют в политической деятельности, "получая любые виды организационно-методической помощи от иностранных источников". Поучаствовал в семинаре, организованном международной организацией? Получи клеймо "иноагента". И тут же - получи запрет "занимать должности в государственных и муниципальных органах". Наконец, чтобы два раза не вставать - "иноагентами" могут быть объявлены даже те НКО, которые не имеют государственной регистрации.

Правительство внесло в Госдуму поправки, выводящие бизнес РПЦ из-под действия закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

На этом фоне внесение закона о праве Путина еще два раза избираться президентом и принятие закона о пожизненном праве экс-президента безнаказанно совершать мелкие кражи и угонять автомобили видится уже сущей мелочью".