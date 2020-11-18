"Неделя прошла, как российские военные в Карабахе, а ни один сенатор не вякнул, что надо бы это дело предварительно с СФ согласовать. Сегодня проголосовали и щеки надувают, мол, как же без нас, без нас никак - демократия в стране. Так во всем. Привыкли жить в мире симулякров. Государство по сути унитарное, а зовется федерацией. Все решения принимаются в Кремле, а политики на голубом глазу рассказывают о каких-то сдержках и противовесах в виде трёх ветвей власти. Полноценный авторитарный режим. Вся власть у одного человека. Что захотел, то и сделал. И никто не сможет остановить", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Предположим, что завтра Президент выступит по ТВ и скажет про "врага у ворот", про необходимость быстрых реакций власти и, соответственно, предложит законодательно сконцентрировать ее ( всю власть!!!) в своих руках. Кто-то сомневается, что первыми это с овациями одобрят ГД и СФ?У кого-то есть сомнения, что промолчит (а, вероятнее всего, согласится) Конституционный суд? Кто-то надеется всерьез, что полное закрытие остающихся свободных СМИ выведет на улицы заметное количество протестующих?Кто-то возразит, что в случае ночных арестов несогласных, названных национал-предателями, в ГосСМИ поднимется волна "народного негодования" с требованиями расстрелять их как бешеных собак?

На все эти вопросы ответы очевидны. Значит мысленно мы уже согласились, что переход от полноценного авторитаризма к полновесной диктатуре вполне возможен и ничто не помешает ей встать в полный рост завтра. И будет этот шаг сделан, нет ли - решение в голове только одного человека. А гадания по поводу находящегося в чужой голове это пустое дело.

Но как же так? Три с лишним поколения прожили, как "черные воронки" на рассвете не въезжают во дворы. Более трех десятков лет - с горбачевской перестройки - свободно говорить и писать можно. Интернет в каждой квартире. А животный страх перед властью не выбит? А потому, что мы охотно поверили в легкость перехода от тоталитаризма к демократии. Поверили, что для лучшей жизни нужно лишь заменить Главного человека в Кремле. Да и по сей день абсолютное большинство по прежнему верует, что если избрать правильного, совестливого, решительного и справедливого, то он нам сделает приличную и достойную жизнь.

К чему это всё? А к тому, что наша фундаментальная проблема не в вершине власти, а в основании, в нас. Можно бесконечно менять персонажей в Кремле, но люди будут оставаться прежними: патернализм власти воспроизводит иждивенчество. А изменить людей, сделать самостоятельными, ответственными за себя и свои семьи, привить самоуважение - может только институт местного самоуправления (МСУ). И его отсутствие на протяжении всей истории России - единственное, что отличает нас от успешных стран с приличными социальными стандартами жизни.

Все остальное, о чем мы привыкли болтать: духовность и природная лень; размашистость натуры и склонность к пьянству и воровству; правовой нигилизм и прочее - сказки и не более. И хорошего и плохого в россиянах от природы заложено столько же, как и у других народов. Но становление института самоуправления песня не короткая. А у нас, во-первых, все политики и политические партии (и провластные, и оппозиционные) заточены на получение власти через популистские обещания. Вы, народ, требуете "нет-нет мы хотим сегодня, нет-нет мы хотим сейчас" - голосуйте за нас и мы вам быстренько сделаем!

И, во-вторых, местное самоуправление нельзя выстроить усилиями только политических организаций или власти. Это должно стать общей и главной задачей N1 для государства и гражданского общества, если хотите - национальной идеей.

МСУ - уровень, где появляются граждане. Без граждан невозможно прочное со справедливым устройством государство. МСУ - фундамент государства. Без фундамента здания разваливаются. СССР (могучая держава) прожил всего 75 лет - срок, равный всего-навсего одной человеческой жизни.

Скучная, конечно, тема - местное самоуправление. Она даже нигде всерьёз и глубоко не обсуждается. Но по иному, хоть Гавела нам ставь, мы все равно опять вырулим на авторитаризм и диктатуру".