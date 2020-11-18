"Поскольку Госдума проголосовала "поправку Терешковой", проблема "транзита" теперь лишена смысла даже чисто риторически. Путин имеет право выдвигаться в 2024 и затем в 2030", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook.

"Поскольку никаких разумных аргументов в пользу того, чтобы он этого не делал никто предложить не может, а разумность передачи власти какому-то "другому путину" не вмещается в сознание вообще, то надо располагаться поудобнее в пространстве до как минимум 2028 года, когда снова встанет вопрос о "возможном транзите", накануне захода Путина на свой последний срок (2030-2036).

До 2028 года - восемь лет. Это не такой большой срок. События восьмилетней давности - буквально как вчера в общественном сознании, допустим, Пусси Райот просили Богородицу прогнать Путина совсем недавно, просьба, можно сказать, еще звучит в воздухе, а уж прошло восемь лет. И следующие восемь - пробегут "как с белых яблонь дым"... Главное, правильно и с комфортом расположиться".