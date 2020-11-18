"Все в традициях советской карательной психиатрии. Героическую Ирину Славину власти посмертно объявили сумасшедшей. Причем сделали это те же люди, что и довели ее до самоубийства, то есть представители Следственного комитета по Нижегородской области. Именно они проводят доследственную проверку по факту собственного же преступления. Как говорил глава СК Бастрыкин журналисту Соколову: "сами убьем и сами потом расследовать будем". Им не привыкать", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Итак, какие же качества Славиной, по мнению экспертов СК, являются признаками сумасшествия? Цитирую посмертную психиатрическую экспертизу:

"Для Мурахтаевой (Славиной) И. В. были характерны такие черты личности, как склонность к образованию сверхценных идей, в данном случае идеи борьбы с существующей политической властью.

Индивидуально-психологические особенности ее личности определяются смешанными чертами характера (...) принципиальность, ориентацию на собственное мнение и оценку с тенденцией к отстаиванию своих позиций, болезненное стремление к правде, недостаточную гибкость поведения".

То есть в путинской России сумасшедший тот, кто имеет собственные идеи, смеет противостоять власти, склонен самостоятельно формировать и отстаивать свои позиции, стремится к правде и не гнет спины. Тогда нормальный по этой логике тот, кто безусловно поддерживает власть, не имеет собственных идей и принципов и не стремится к правде. То есть беспринципный конформист, целиком ориентированный на господствующие в обществе представления.

Россиян дрессируют как цирковых медведей. За неповиновение дрессировщики больно бьют, а за послушание дают сладкое. Методом кнута и пряника сформирован психотип "нормального человека" путинского времени, готового ради денег и карьеры на любую подлость и как огня боящегося вызвать неудовольствие начальства. В его логике идти против власти, следуя своим идеям и принципам, - форменное безумие. В этом убеждены не только эксперты СК, но и большинство российских "мастеров культуры".

Превратить всех россиян в таких бесхребетных гомопутинистикос - цель нынешнего режима. Славину тоже долго пытались гнуть и ломать, но смогли уничтожить только физически, а не духовно".