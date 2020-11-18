"Очевидно, что в национальных республиках ликвидация региональных конституционных судов приведет к всплеску националистических настроений. Москва, мол, решила окончательно низвести нас до положения своих бесправных колоний", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Очевидно также, что никаких актуальных задач шаг по ликвидации этого абсолютно номинального института не решает. Все эти конституционные суды никогда никому серьёзных проблем не создавали.

Зачем же Кремль на этот шаг пошел? Особенно сейчас, когда протестные настроения и без того растут?

Думаю, что никакого умысла не было. Это просто привычка к завинчиванию гаек. Система так настроена, что долго в мирном состоянии пребывать не может. Она сама производит врагов, с которыми затем начинает бороться. Как глуповские градоначальники Бородавкин или Угрюм-Бурчеев, которых никто не заставлял третировать подопечных, однако они регулярно этим занимались, просто потому что по-другому действовать не умели.

Ну что ж... Зато теперь все будут при деле. Националисты будут будоражить умы земляков, чекисты и кремлевцы мужественно им противостоять. Закончится все новыми 90-ми, но кого это сейчас интересует".