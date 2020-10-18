"По поводу чудовищного убийства учителя во Франции. Виноват не ислам - виновата религия. Еще несколько веков назад за показ карикатуры на Христа в той же Франции так же могли отрубить голову. В истории всех религий (не только традиционных, но и политических, типа коммунизма и национализма) в пору их наивысшего влияния был террор против еретиков, вольнодумцев, "кощунников", релиозные войны", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Просто сейчас европейское христианство стало старым и рахитичным. И поэтому безопасным. Ядовитые зубы выпали из пасти дракона, он улыбается благостной улыбкой старого маразматика, роняя на церковный пол слезы и сопли умиления. А ислам молод, крепок и агрессивен.

Рано или поздно секуляризация придет и в исламское общество. Религия там, так же как и в европейских странах, уйдет на периферию общественной жизни в область детских сказок и семейных праздников. А пока придется как-то защищать светскую, свободомыслящую Европу от религиозных фундаменталистов.

На одном из Андаманских островов живут аборигены (сентинельцы), ведущие традиционный образ жизни. Индийское правительство охраняет их религиозные чувства и традиции. Туристам, ученым, просветителям категорически запрещено посещать эти острова. А если кто-то все-таки прорывается, аборигены его просто убивают. И это считается нормальным, правительство не посылает карательные экспедиции, чтобы наказать убийц.

Никому не позволено тревожить патриархальную культуру и, например, показывать аборигенам карикатуры на их духов. С представителями клерикальных культур в Европе такая толерантность невозможна. Ведь андаманские аборигены не пытаются перебраться на континент и жить там по порядкам родных островов".