"Одному популярному шоумену сделали непристойное предложение - выступить на закрытом концерте, организуемом для демонстрации женской поддержки одного узурпатора. Причем, не только сам по себе факт предложения выступить был непристойным. Даже коллеги по цеху, за исключением нескольких подельников по прошлым "чесам", отказались от участия. Но предложение и внутри себя содержало еще несколько непристойностей", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Выступать он должен перед какими то "ябатьками", представят его как лучшего друга узурпатора и, главное, на сцене он должен не просто разевать рот под фонограмму, а сопровождать разевание рта постепенным раздеванием.То есть от него ждут стриптиза в чистом виде.

"Да как вы смеете, я золотой голос, а не дешевка по вызову! И с какого бодуна вам вообще пришла мысль сделать это предложение именно мне?!" - возмутился шоумен.

"Понимаете, наши "ябатьки" души в вас не чаят, да и у вас с ними много общего - вот и ваша фамилия тоже на "Б" начинается. Да и потом, при чем здесь дешевка? Гонорар весьма и весьма приличный, грех обижаться", - привел аргументы товарищ из Минска.

"Да? Ну, попытайтесь меня приятно удивить, какова же сумма?" - чуть мягче поинтересовался золотой голос.

Сумма, прозвучавшая в смартфоне, на несколько секунд лишила шоумена голоса. Однако, он быстро пришёл в себя и закончил: "Ну, ладно, исключительно из уважения. Во сколько Вы сказали надо быть?"