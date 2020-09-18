"25-й пункт резолюции Европарламента о Беларуси очень важен. Так называемая "поддержка Путиным Лукашенко" названа "гибридным вмешательством". Причем, названы конкретные формы - отправка медийщиков, участие военных советников и юристов", - пишет публицист и политолог на своей странице в Facebook.

"А поскольку в 29-м пункте сказано, что Европарламент поддерживает введение в Европе пакета ограничительных мер (так наз. "акт Магнитского"), то открывается возможность всех этих российских "специалистов" и публичных деятелей, которые участвуют в подавлении гражданских протестов, в диффамации и лжи в отношении членов Координационного совета, и собираются оказывать поддержку Лукашенко в проведении конституционной реформы - внести в этот европейский "акт Магнитского".

Надо подчеркнуть, в России есть миллионы людей, которые искренне симпатизируют протестующим и считают, что Лукашенко должен уйти. Но есть небольшая группа людей, которые вполне добровольно, без всякого принуждения, активно участвуют - со всей изобретательностью своего ума - в операции Кремля по укреплению Лукашенко у власти.

Я думаю, это правильно, что Евросоюз должен знать этих "героев" поименно, в списке и с подробностями".