"Лукашенко отлично выступил на женском форуме. Конечно, с точки зрения римский риторики, его речь звучит ужасно. Много случайных слов, много оговорок, предложения не стыкуются, сюжеты не завершены, нет связности, нет ритма, нет нерва. Но это с точки зрения римской риторики", - пишет публицист и философ на своей странице в Facebook.

"С точки зрения этнографии, его выступление роскошно. Лукашенко - человек из деревни - не ритор, а сказитель, рунопевец, скальд. Он говорит с народом на языке рун, саг, на языке мужской магии, былин.

Под тонким слоем советской пропаганды у него темная фольклорная стихия. Многие будут писать, что Лукашенко врал в каждой фразе, искажал факты. На самом деле, он не врал. Он сказывал сказ о врагах, он пел сагу, бормотал заговор. Его история о том, как в день выборов членов избирательных комиссий, якобы окруженных майданными толпами, спасал спецназ на боевых машинах - это именно сказ, а не факт.

В сказе такие преувеличения естественны, смотрятся уместно. Будь Лукашенко еще архаичнее, он сказал бы, что спасали его братья верхом на волках. Но Лукашенко был в советский армии и знает, что на волках теперь не ездят.

Женщины, которые аплодировали этим его сказам - это рунный народ. Они живут в мифе, в фольклоре, а не в разуме. Аплодировали, кстати, не все и в этом трагедия Лукашенко: он жив пока руны не ушли в прошлое, пока есть люди, которых захватывает сказ.

Канут в лету руны, уйдет и он в тень".